Daniel Hadad fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Matanza

La Universidad Nacional de La Matanza otorgó el miércoles por la noche el título de Doctor Honoris Causa a Daniel Hadad, en reconocimiento a su recorrido en la industria de medios en la Argentina y la región.
El periodista y empresario fue reconocido por su trayectoria en medios ante un auditorio que convocó a dirigentes políticos, empresarios y figuras mediáticas.
El empresario resaltó que muchos estudiantes de la universidad son primera generación de graduados y lo vinculó con su propia historia. (Foto: Gentileza Infobae).
La Universidad Nacional de La Matanza otorgó el miércoles por la noche el título de Doctor Honoris Causa a Daniel Hadad, en reconocimiento a su recorrido en la industria de medios en la Argentina y la región.
El fundador de Radio 10, C5N e Infobae, donde actualmente se desempeña como editor, recibió la distinción de manos del rector Daniel Martínez, en un acto que reunió a referentes de la política, el periodismo y el ámbito empresarial.
Entre los asistentes estuvieron Sergio Massa, Sandra Pettovello, Horacio Lorenzetti, Cristian Ritondo, Luis Petri, Daniel Scioli, Marcelo Tinelli, entre otros.
Durante la ceremonia, el vicerrector de la casa de estudios Fernando Luján Acosta repasó los fundamentos del reconocimiento y destacó que Hadad “ha empujado los límites de los formatos, acelerado los tiempos de la información y expandido el alcance del periodismo argentino hasta convertirlo en protagonista del periodismo en español”.
También tomó la palabra Juan Antonio Giner, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, quien fue tutor de Hadad en esa institución. Allí afirmó: “Su trayectoria deja en claro que el desafío es, era y será innovar o morir, contando historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar, para desarrollar un periodismo innovador, independiente y rentable”.
En la misma línea, recordó el paso del empresario por redacciones de Europa y Estados Unidos, donde incorporó experiencia frente a transformaciones tecnológicas significativas.
Por su parte, Pablo J. Boczkowski, fundador del Center for Latinx Digital Media de la Universidad de Northwestern, valoró la estrategia regional de Infobae, al señalar su capacidad de “nutrirse de la especificidad de distintos países, y contribuir a fomentar la comunicación en las comunidades hispanoparlantes”.
Al recibir la distinción, Hadad se refirió a la necesidad de construir consensos en un escenario global atravesado por conflictos. “En un momento en el que (no hablo solo de Argentina) el mundo entero está tan dividido, es muy lindo ver tantas caras presentes que piensan distinto. Ojalá que podamos desde acá, desde este lugar lejano y protegido que es el sur del mundo, poder hacer ese cambio”, expresó.
El empresario también repasó aspectos de su historia personal y explicó uno de los motivos que lo llevó a aceptar el reconocimiento: “Uno es lo que es por un montón de cosas. Lo que más me tentó para aceptar este reconocimiento fue cuando el rector de la universidad me comentó que el 80 por ciento de los alumnos son la primera generación de graduados universitarios. Y ese es mi caso. Soy el primero y soy un agradecido porque uno, ¿qué es en definitiva? Uno es su familia, uno es su escuela, uno es la universidad a la que pudo ir", remarcó.
En el auditorio también se encontraban funcionarios, legisladores y representantes de distintas organizaciones. Entre ellos, Carolina Losada, Gabriel Sánchez Zinny (jefe de Gabinete de Jorge Macri en la Ciudad), Martín Etchevers (presidente de ADEPA), Juan Martín Mena, el vicario general del Opus Dei Juan Llavallol, Gustavo Sofovich, Martín Lousteau, Miguel Ángel Toma, Juan Bautista "Tata" Yofre, Gustavo Béliz, Diego Kravetz (actual subsecretario de Inteligencia), Mario Montoto, Guillermo Montenegro, Nicolás Pino (Sociedad Rural), los jueces federales Ariel Lijo y Julián Ercolini, el camarista Mariano Llorens, Leandro Santoro, Nahuel Sotelo, Luis Petri y Elina Costantini.