Daniel Hadad fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de La Matanza

También tomó la palabra Juan Antonio Giner, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, quien fue tutor de Hadad en esa institución. Allí afirmó: “Su trayectoria deja en claro que el desafío es, era y será innovar o morir, contando historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar, para desarrollar un periodismo innovador, independiente y rentable”.

Daniel Hadad 3 Daniel Hadad recibió la distinción en un acto que reunió a dirigentes políticos, empresarios y referentes del periodismo. (Foto: Gentileza Infobae).

En la misma línea, recordó el paso del empresario por redacciones de Europa y Estados Unidos, donde incorporó experiencia frente a transformaciones tecnológicas significativas.

Por su parte, Pablo J. Boczkowski, fundador del Center for Latinx Digital Media de la Universidad de Northwestern, valoró la estrategia regional de Infobae, al señalar su capacidad de “nutrirse de la especificidad de distintos países, y contribuir a fomentar la comunicación en las comunidades hispanoparlantes”.

Las palabras de Daniel Hadad

Al recibir la distinción, Hadad se refirió a la necesidad de construir consensos en un escenario global atravesado por conflictos. “En un momento en el que (no hablo solo de Argentina) el mundo entero está tan dividido, es muy lindo ver tantas caras presentes que piensan distinto. Ojalá que podamos desde acá, desde este lugar lejano y protegido que es el sur del mundo, poder hacer ese cambio”, expresó.

El empresario también repasó aspectos de su historia personal y explicó uno de los motivos que lo llevó a aceptar el reconocimiento: “Uno es lo que es por un montón de cosas. Lo que más me tentó para aceptar este reconocimiento fue cuando el rector de la universidad me comentó que el 80 por ciento de los alumnos son la primera generación de graduados universitarios. Y ese es mi caso. Soy el primero y soy un agradecido porque uno, ¿qué es en definitiva? Uno es su familia, uno es su escuela, uno es la universidad a la que pudo ir", remarcó.

En el auditorio también se encontraban funcionarios, legisladores y representantes de distintas organizaciones. Entre ellos, Carolina Losada, Gabriel Sánchez Zinny (jefe de Gabinete de Jorge Macri en la Ciudad), Martín Etchevers (presidente de ADEPA), Juan Martín Mena, el vicario general del Opus Dei Juan Llavallol, Gustavo Sofovich, Martín Lousteau, Miguel Ángel Toma, Juan Bautista "Tata" Yofre, Gustavo Béliz, Diego Kravetz (actual subsecretario de Inteligencia), Mario Montoto, Guillermo Montenegro, Nicolás Pino (Sociedad Rural), los jueces federales Ariel Lijo y Julián Ercolini, el camarista Mariano Llorens, Leandro Santoro, Nahuel Sotelo, Luis Petri y Elina Costantini.