Santi Maratea empieza hoy su colecta para salvar a Independiente: cuánto dinero necesitan recaudar

"Esta colecta es de los hinchas de Independiente, son ellos los que deciden organizarse para ayudar al club por fuera de la dirigencia. Quizás porque antes no había tecnología pero bueno, sea como sea, el Rojo pionero una vez más", completó en un hilo en su cuenta en la red social Twitter.

Durante el acto quedará establecido dónde se depositará el dinero, en qué entidad bancaria se creará la cuenta, y así avanzar hacia el objetivo deseado: "Si todo marcha bien, para el próximo domingo, antes del partido con Belgrano, de Córdoba, en Avellaneda, ya estaremos por la mitad de la colecta", se ilusionó Maratea.

El destino de los fondos de la colecta del influencer será con el objetivo inmediato de pagar todas las deudas y todo será bajo la atenta mirada de Maratea. Además, desde el club se está armando el instrumento legal para que la institución pueda recibir esos fondos. De todos modos, la idea es que se active lo más rápido posible.

¿De cuánto es la deuda de Independiente?

El Rojo tendrá que saldar sus cuentas con 27 clubes, además de con representantes y jugadores, entre otros, que suman un total de 22.871.087 millones de dólares.

Una por una, toda la lista de las deudas que tiene Independiente

Club América por Cecilio Domínguez: USD $5.700.000

Elche por Iván Marcone: EUR $2.000.000

Pescara por Edgar Elizalde: USD $400.000

Permode S.A (representante de Elizalde): USD $167.250

Derechos Imagen Elizalde (Permode SA): USD $202.177

Tijuana por Ferreyra: USD $350.000

Mazatlán por Sosa Silva: USD $100.000

Pablo Hernández: USD $395.000

Gastón Silva: USD $1.980.000

Martín Campaña: USD $170.000

Guillermo Burdisso: USD $1.250.00

Fernando Gaibor: USD $2.294.000

Miguel Brindisi: $50.000.000

Padre de Patricio Rodríguez: $10.281.348

Gonzalo Verón: USD $4.800.000

Roberto Battion (Masterdraft): EUR $700.000

Base Soccer (representante de Amorebieta): EUR $105.000

Representante de Velasco: USD $350.000

Aldosivi por Chávez: USD $720.000

Belgrano por Rigoni: EUR $250.000

Talleres por Menéndez: USD $115.000

Villa Francia por Togni: $1.699.770

Boca Juniors: $369.851

Barrio Obrero: USD $83.597

Alex Vigo: $24.000.000

Gabriel Hachen deuda salarial: USD $297.072

Juan Cazares (incluye deuda con el representante): USD $1.375.000

Monto total: USD $22.871.087

Flavio Azzaro durísimo con Santiago Maratea por su colecta para Independiente

azzaro.jpg Flavio Azzaro durísimo con Santiago Maratea.

Néstor Grindeti, actual presidente de Independiente y también intendente de Lanús (aunque pidió licencia para poder presidir al club de Avellaneda), reveló hace unos días que iba a aceptar la ayuda del influencer, situación que terminó de enfurecer a Flavio Azzaro.

"Estoy harto de los engaños. De la gente que te quiere hacer ver que no tiene simpatías políticas, que no juega para nadie y que realmente lo que hace es beneficiar a ciertos sectores", aseguró el periodista.

Y lo acusó: "Pero ciertos sectores, lo que están haciendo en este caso es meterse en sociedades civiles sin fines de lucro. Lo que haga el PRO como partido en los municipios, si Maratea quiere ser candidato por el PRO, está buenísimo. Pero que nos venga a plantear que le escribieron muchos hinchas del Rojo diciéndole qué pasa si juntamos la plata. ¡Dale, Maratea!".

"No querés quedar pegado con ninguna agrupación política a pesar de que hay distintos indicadores que me podrían llevar a pensar a mí y a otros que tenés una inclinación significativa hacia el macrismo. ¿Me vas a decir que no sabías que todo esto en Independiente estaba sucediendo?", finalizó el periodista.