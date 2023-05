Mauricio Macri, presente en la goleada del City: foto con Guardiola, look llamativo y un polémico gesto

Manchester City avanzó a la final de la UEFA Champions League tras una victoria contundente por 4-0 sobre el Real Madrid, estableciendo así la mayor diferencia en la historia entre ambos equipos. Entre los asistentes a la gran goleada estuvo el expresidente Mauricio Macri, quien fue invitado por el titular del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, para presenciar el partido. No obstante, la presencia del líder del PRO no pasó inadvertida: se sacó una foto con Pep Guardiola, técnico del City; lució un llamativo look; y hasta se atrevió a gastar al Real Madrid con un polémico gesto.