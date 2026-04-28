Sorpresa total: captaron a Mauricio Macri y Yuyito González juntos de noche y el video explotó

Lo cierto es que, más allá de lo fugaz del cruce, las cámaras captaron el instante en que el exmandatario interrumpe una nota para saludarla con cercanía. “¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?”, se lo escucha decir, mientras Yuyito responde con una actitud cómplice y afirmativa. Apenas unos segundos bastaron para que la química quedara en evidencia frente a todos los presentes.

Pero el momento no terminó ahí. Cuando el cronista le consultó a la conductora si lo invitaría a su nuevo programa que comenzará en el mes de mayo, su reacción fue inmediata y sin vueltas: “¡Obviooo! Más bien que sí”. Una respuesta que no hizo más que alimentar las versiones que ya empezaban a circular.

Así, lo que parecía un simple saludo terminó convirtiéndose en una escena analizada al detalle. Con ambos solteros y en el centro de la atención mediática, la pregunta inevitable comenzó a instalarse: ¿se trata solo de una coincidencia o del inicio de algo más?

Yuyito González y Marucio Macri- captura Desayuno Americano

Cuál fue la dura crítica de Yuyito González a Fátima Florez, la otra exnovia de Javier Milei

En plena repercusión por la aparición de Javier Milei en el espectáculo de Fátima Florez durante la temporada de verano en Mar del Plata, quien salió a fijar postura sin rodeos fue Yuyito González, ex pareja del mandatario.

En ese contexto, la conductora habló con el equipo de Intrusos (América TV), donde además de referirse a su presente, sorprendió con una reacción espontánea al reencontrarse con los medios. "Los extrañaba, no me daba cuenta, pero ahora que los veo sí", lanzó entre risas, dejando ver cierta nostalgia por el contacto con la prensa.

Al ser consultada por su futuro en la pantalla chica de cara a 2026, Yuyito González fue clara aunque cauta: "Todavía no nos sentamos a hablar con el canal (Ciudad Magazine) por las vacaciones de unos y otros, pero calculo que sí. Y tengo otras propuestas más y las estaré hablando ahora", explicó, dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades laborales.

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Pero el foco también estuvo puesto en su vida personal. Sin esquivar el tema, la conductora se refirió a su presente sentimental y confesó: "Estoy en plan de dejarme conquistar". En esa misma línea, fue inevitable la pregunta sobre su vínculo actual con Javier Milei, y su respuesta fue tajante: "Yo con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también, así que hoy no puedo decir nada de su agenda de prensa ni a dónde va o no va".

Lejos de dejar lugar a dudas, reforzó su postura sobre el cierre definitivo de la relación: "Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero".

Sobre el final, Yuyito González también se refirió, con un mensaje filoso, a la situación de Fátima Florez y la repercusión mediática por la presencia presidencial en su show: "Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla".

Y cerró con una frase contundente sobre el impacto mediático de la visita: "Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla".