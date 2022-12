"Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", afirmó el martes en declaraciones a la TV de su país.

"Por supuesto que Messi es su jugador más peligroso y creativo", había reconocido el técnico. Pero luego volvió a redoblar la apuesta: "Por otra parte, no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la posesión. Ahí está nuestra oportunidad".

Como era de esperar, Messi respondió adentro de la cancha. Sus cartas fueron una asistencia magistral para el primer gol y un penal bien pateado que estiró la ventaja, además de mostrarse siempre para pedir la pelota y hacer jugar al equipo de forma inteligente. La contestación del crack argentino se condensó en el festejo del segundo gol: el famoso "Topo Gigio" hacia el banco de Países Bajos, una celebración a lo Juan Román Riquelme, quien años atrás reveló haber sido criticado duramente por Van Gaal.

El desquite de la Selección Argentina en los penales

Cuando Lautaro Martínez metió el último penal de la serie, sus compañeros que estaban sobre la mitad de la cancha estallaron en un festejo alocado y, mientras corrían para saludar al goleador, todos se dieron vuelta hacia los neerlandeses y les gritaron el triunfo en la cara.

Si nos quedamos con la foto, parece una actitud arrogante de los argentinos. Sin embargo, un video muestra el momento previo a que Martínez fuera a patear su penal. Ahí se puede ver cómo varios jugadores de Países Bajos se acercaron a él para desconcentrarlo. Eso explica la reacción tan vehemente del Seleccionado de Lionel Scaloni.

El enojo de "Dibu" Martínez contra Van Gaal: "Prendió la dinamita, le iba a callar la boca"

Después del partido, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que atajó dos penales en la definición, contó cómo vivió la previa y, en especial, qué sintió cuando escuchó a Van Gaal decir que si el encuentro se definía por penales, ellos tenían "la ventaja".

"Hablaron muchas boludeces antes del partido. El técnico decía que eran candidatos si iban a penales y que se querían sacar la bronca del 2014", dijo el arquero en declaraciones a TyC Sports, y agregó: "Algo que aprendí del fútbol es que se habla en la cancha, ellos hablaron mucho antes del partido y eso me dio mucha energía. Vos no podés hablar tanto antes de los partidos y pretender salir ganando, eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije".

Luego, arremetió directamente contra Van Gaal y reveló cómo usó sus declaraciones para motivarse: "El técnico lo dijo, yo lo vi y le saqué captura y me lo guardé. Se lo mostré a Martín (Tocalli) y a mi psicólogo y les dije 'prendió la dinamita'".