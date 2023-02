Rodrigo De Paul se sumó a Tik Tok y compartió un video con una carta que hace llorar a todos

Embed

"Hoy se cumplen 10 años de mi primer partido oficial", comenzó Rodrigo De Paul la carta que acompaña a su primer video en la red social Tik Tok.

El video y la carta de Rodrigo De Paul en Tik Tok

Y Rodrigo De Paul continúa con su carta: "No puedo borrar de mi cabeza los nervios en el micro camino a la cancha. Esa sensación tan extraña e increíble en la panza por saber que estaba a punto de cumplir el sueño que seguí desde que era un niño. En el camino que decidí transitar por cumplir mi sueño conviví con la incertidumbre de jamás saber si lo iba a lograr. Tuve que entender lo que significa la responsabilidad, el trabajo, las emociones, la constancia, y sobre todo la presión y la mirada de los que están alrededor, eso para cualquier chico que decide esta profesión es muy difícil. Pero todo valió la pena. Cada día levantarme para ir a entrenar. El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país, y los momentos que me hizo vivir el fútbol son cosas que no se comparan con absolutamente nada".

