¿Se retira? Luis Suárez lloró en su despedida de Gremio y contó el drama que está viviendo

En sus redes sociales, expresó su agradecimiento a la afición: “Mi familia y yo queremos agradecerles a todos el cariño y lo vivido ayer en el Arena do Gremio. Fue un día increíble e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre. Sé que muchos no pudieron ir, gracias igual por el afecto”.

Posteriormente, el delantero de 36 años compartió detalles sobre el difícil momento que está atravesando en una entrevista que brindó al programa 100% Deporte de la radio Sport 890 de Uruguay: “Lo que siento es un pinchazo constante. A veces se me traba, llega un límite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho”.

Suárez también reflexionó sobre las consecuencias a largo plazo de su condición: “Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al Fútbol 5 con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”.