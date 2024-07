Yanina Latorre perdió un juicio y reveló cuánta plata debe pagar: "Me revienta..."

“Me revienta haber perdido, voy a apelar por el honor”, dijo y explicó que es la multa que pone el Código Penal.

“Es sobre una información que yo di. Ella dice que es mentira. Yo digo que es verdad, igual llevé testigos y tengo pruebas. Tengo fuentes y tengo pruebas”, dijo. Y, que entre otras cosas, la Justicia le pidió que publique el resultado del juicio en sus redes.

Pero, Yanina terminó explicando “Como no es firme no los pago. Pero voy a apelar. Mi abogada me dijo ´por la dignidad de tu profesión”, afirmó la periodista.

Así mismo, contó que es la primera vez que llega a Juicio, “Todos los que me demandaron, que son un montón, Con Estefi Belardi salí sobreseída. Con los demás nunca llegue a juicio”.

“Fui a juicio oral. La verdad que cuando llegué y vi a la gente esposada, delincuentes y asesinos, yo ahí. Los asesino me decían ´hola, ustedes es la de la tele. Encantado”, contó.