La fuerte confesión de la Negra Vernaci sobre su salud: "No aguanto"

Y dejó en claro por qué se alejó de la televisión: "Si hubiese seguido haciendo televisión hoy podría vivir de otra manera, con más tranquilidad pensando en el futuro".

“Odié tanto hacer televisión porque no quería arreglarme, maquillarme y pintarme todos los días, no tengo constancia", remarcó la Negra en una nota para el ciclo Implacables, El Nueve.

"Ahora la radio tiene streaming y te obliga a estar todos los días como una puerta. Detesto haber dejado algo que no quería hacer y ahora tener que hacerlo obligadamente. Una tarada pero bueno, me pasó así”, sostuvo la conductora sobre cómo le molesta producirse a diario para el trabajo.

En ese sentido, Elizabeth Vernaci confesó que sufre de ataques de pánico y que por eso prefiere no aceptar propuestas laborales para conducir distintos eventos privados.

“Tampoco puedo hacer conducción de eventos porque me agarran ataques de pánico. No aguanto a la gente cerca, insoportable”, se sinceró la animadora de 62 años sobre su salud.

Juariu rompió el silencio sobre los comentarios de la Negra Vernaci por su embarazo: "Siento que..."

Este viernes la panelista e influencer, Juariu, habló en una nota con LAM, América Tv, y se refirió por primera vez a los polémicos dichos de la Negra Vernaci en la radio burlándose del anuncio de su embarazo.

“La Negra es La Negra, yo la amo y es la verdad, la consumo de toda la vida y me parece lo más. Siempre que veo cosas de ella, independientemente si habla de mí o no, me río", reconoció Victoria cuando le consultaron por la repercusión de sus palabras.

De esta forma, dejó en evidencia que nada pudo opacar la alegría de su embarazo y además, analizó: “Siento que no hablo de mí en lo personal sino de la reacción. A mí la reacción de mis compañeras me pareció espectacular, volví a mi casa la vi de nuevo, porque en ese momento no entendía nada, y me emocionó mucho”.

“Es muy lindo cuando la alegría es compartida y sentís que es genuina. Ellas sabían que yo estaba haciendo tratamiento oncológico hace un montón, y para mí fue el complemento de la sorpresa, nadie lo sabía”, agregó.

Por último, comentó lo que habló con sus compañeras de programa acerca de esta polémica y admitió: “La reacción de Sol a mí me hizo emocionar un montón. Somos todas locas lindas y me encanta. Nos reímos de lo que dijo, un poco locas estamos”.