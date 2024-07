Embarazada de siete meses, Morena Rial denunció a su pareja por violencia de género: "Piña en el ojo y fisura en..."

“El lunes a la noche, hubo una discusión muy fuerte en su departamento. Escaló a gritos y los vecinos escucharon golpes. Los vecinos llaman al 911 y la policía se acerca, intenta contener esa situación y Morena sale del departamento diciendo que estaba todo bien, que no pasaba nada...”, detalló Ochoa.

Matias Ogas, novio de Morena Rial .jpg

Allí, Pepe contextualizó la situación al explicar que Morena "se muda a Córdoba, donde vive con Matías y empiezan a tener una relación tóxica de entrada", a lo que se suma que enseguida "queda embarazada de Matías".

Asimismo, detalló que Morena "recibe ayuda de su hermana Rocío", y sabiendo esto "Matías se apersona en el departamento y le pide a Morena que necesitaba plata. Matías, obviamente es adicto y se volvió todo muy violento porque necesitaba consumir y no tenía plata".

Es allí "donde Matías le habría pegado a Morena una piña en el ojo y le habría fisurado una mano", reveló el periodista desde su programa de streaming en Bondi . Y por último, confió que la hija de Jorge Rial "está absolutamente desolada", porque "se siente sola, que toda el mundo le soltó la mano".

Embed

Morena Rial compartió el video de la ecografía de su bebé y enterneció a sus seguidores

Apenas unos días atrás, la influencer Morena Rial compartió con sus seguidores el video de la ecografía de su bebé y enterneció a todos. “Hola, amor mío”, escribió sobre la imagen en movimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jorge Rial mostró el video en el que se puede ver el rostro de su segundo hijo, fruto de su relación con Matías, el boxeador.

Tiempo atrás, la mamá de Francesco había utilizado las redes sociales para conversar con sus fanáticos sobre su embarazo. En aquel momento, una usuaria le había consultado: “¿Cuándo vas a mostrar tu pancita?”.

Embed

“Jaja, no tengo mucha panza. Ahí está para los que dicen que no estoy embarazada”, había respondido More junto a una foto de ella de perfil.

En ese mismo ida y vuelta, otra seguidora le había comentado que la había cruzado en Córdoba y le había remarcado que tenía poquita panza. “Estoy de seis meses, pero no me salió mucha panza”, le había contestado la mediática.