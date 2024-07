Shock total: filtraron escalofriantes detalles del nene que aseguró ser Loan en Chubut

Esta declaración, en medio de la conmoción nacional por la desaparición del menor, activó de inmediato la alerta Sofía.

La información proveniente del juzgado y de los funcionarios encargados del caso confirmó que la alerta Sofía sigue vigente, con las fuerzas federales actuando en consecuencia. Pese a la ausencia de una notificación formal al juzgado, se considera que la información podría ser creíble, aunque con cautela.

“La información del juzgado, de los funcionarios que están trabajando en el caso Loan, indica que se activa la alerta con fuerzas y jueces del lugar, tal como se hace con cualquier información relevante cuando la alerta Sofía está vigente”, declaró en su informe.

Aunque las fuerzas federales operan de manera autónoma en la búsqueda y seguimiento de la alerta, hasta el momento no se ha confirmado formalmente la veracidad del testimonio del testigo. La jueza federal a cargo del caso se mantiene atenta a cualquier nueva evidencia que pueda surgir, mientras las fuerzas continúan recopilando y presentando información al juzgado.

“Este niño dijo ‘soy Loan’, pero aún no ha habido una notificación formal al juzgado. Lo que nosotros presumíamos es que podría haber alguna información adicional que no conocemos, que le dé credibilidad. En principio, esto no sería concluyente”, concluyó.