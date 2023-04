Sebastián Villa no concentró con Boca por el juicio y está en duda para el partido ante Deportivo Pereira

Villa está imputado en la causa que se lo juzga por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”.

Qué declaró la ex pareja que acusa de violencia de genéro a Sebastián Villa

villa-juicio.jpg Sebastián Villa durante la primera jornada del juicio en el que se lo acusa de violencia de género (Foto: Twitter Mauro Szeta).

Daniela Cortés, ex pareja del jugador, brindó ayer su testimonio ante la Justicia argentina. Dijo que “cuando tomaba alcohol se transformaba” y empezaban “las agresiones y los insultos”.

La joven de 26 años contó, además, que conoció al jugador cuando jugaba en Colombia y que él le pidió irse a vivir juntos a Argentina, cuando fue transferido a Boca Juniors.

Al inicio eran “insultos y empujones” y ella no lo veía como “algo malo”, pero “con el tiempo, empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol”.

En su interrogatorio, el fiscal le preguntó cuál era el motivo por el que Villa actuaba así, a lo que ella dijo que podía ser “una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario”.

También dijo que la empleada doméstica, de nombre Edith, fue testigo de esas situaciones y que la vio con “moretones” o “llorando”, y que ella le contó lo que le hacía Villa.

A su vez, ella le comentó los hechos de violencia a su hermana y a una mejor amiga, y explicó que les mandaba fotos: “Mirá lo que me acaba de hacer Sebastián”.

Sin embargo, “había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular. Villa tomaba y me agredía, yo ya no aguantaba. Eran muchos sucesos”, concluyó sobre la convivencia que tenían en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad de Canning.