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Boca mira a Ecuador: el resultado que necesita el Xeneize en el duelo entre Barcelona y Universidad Católica

Luego de la derrota ante Cruzeiro en Brasil, el equipo de Claudio Úbeda cedió el liderazgo de su zona. Ahora, el Xeneize aguarda por el choque en Guayaquil para conocer qué tan apretada quedará la tabla de posiciones de cara a la segunda vuelta.

Boca mira a Ecuador: el resultado que necesita el Xeneize en el duelo entre Barcelona y Universidad Católica

La derrota en el Mineirão dejó un sabor amargo en la delegación de Boca. El equipo no solo perdió un invicto de 14 partidos, sino que también cedió el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores. Hasta la polémica expulsión de Adam Bareiro, el conjunto de Claudio Úbeda parecía tener el desarrollo bajo control, pero la inferioridad numérica terminó inclinando la balanza a favor de los brasileños.

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(Foto: Reuters)

Pese al traspié, Boca se mantiene en una posición expectante, pero ahora depende de lo que suceda este miércoles a las 21 en Guayaquil. El cruce entre Barcelona SC y Universidad Católica será fundamental para determinar qué tan ajustada quedará la pelea por los boletos a los octavos de final.

Qué resultado le conviene a Boca en el partido de Barcelona SC vs. Universidad Católica

Para el Xeneize, el escenario ideal en el Estadio Monumental de Guayaquil es, sin dudas, un empate. Si los equipos de Ecuador y Chile igualan, Boca se mantendría como único escolta de Cruzeiro. En este contexto, ambos equipos quedarían con seis unidades, pero los brasileños liderarían por haber ganado el duelo entre sí. Con un empate en Ecuador, la Universidad Católica quedaría con cuatro puntos y Barcelona apenas con uno, lo que le daría al club de La Ribera una luz de ventaja importante de cara a la recta final.

Cuál es el peor escenario para Boca en su grupo de la Libertadores

El panorama más complejo para los dirigidos por Úbeda sería una victoria de Universidad Católica. Si el conjunto chileno logra los tres puntos en Ecuador, alcanzaría la línea de las seis unidades, provocando un triple empate en la cima del Grupo D junto a Boca y Cruzeiro. Esto dejaría la zona "al rojo vivo", con tres equipos disputando palmo a palmo los dos cupos de clasificación y con Barcelona prácticamente eliminado sin haber sumado puntos.

Por el contrario, un triunfo de los ecuatorianos sería el segundo escenario menos perjudicial: Barcelona saltaría al tercer puesto con cuatro puntos, manteniendo a todos los integrantes en carrera pero con Boca mejor posicionado matemáticamente por encima de sus perseguidores inmediatos, ya que el Xeneize ostenta actualmente una diferencia de gol de +3.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Libertadores

A pesar de haber perdido el liderazgo provisional, el camino del Xeneize sigue dependiendo de sí mismo. Gracias a los triunfos obtenidos en las primeras dos jornadas, Boca tiene prácticamente asegurada la clasificación si gana dos de los tres partidos que le quedan.

Un factor clave a favor del equipo de Úbeda es la localía: dos de los tres encuentros restantes se disputarán en La Bombonera, un escenario donde el club no conoce la derrota por Copa Libertadores desde diciembre de 2020. Si logra hacerse fuerte en casa, el traspié en Brasil quedará rápidamente en el olvido y el boleto a la siguiente fase estará garantizado sin necesidad de depender de terceros.

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