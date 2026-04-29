Boca mira a Ecuador: el resultado que necesita el Xeneize en el duelo entre Barcelona y Universidad Católica

Por el contrario, un triunfo de los ecuatorianos sería el segundo escenario menos perjudicial: Barcelona saltaría al tercer puesto con cuatro puntos, manteniendo a todos los integrantes en carrera pero con Boca mejor posicionado matemáticamente por encima de sus perseguidores inmediatos, ya que el Xeneize ostenta actualmente una diferencia de gol de +3.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Libertadores

A pesar de haber perdido el liderazgo provisional, el camino del Xeneize sigue dependiendo de sí mismo. Gracias a los triunfos obtenidos en las primeras dos jornadas, Boca tiene prácticamente asegurada la clasificación si gana dos de los tres partidos que le quedan.

Un factor clave a favor del equipo de Úbeda es la localía: dos de los tres encuentros restantes se disputarán en La Bombonera, un escenario donde el club no conoce la derrota por Copa Libertadores desde diciembre de 2020. Si logra hacerse fuerte en casa, el traspié en Brasil quedará rápidamente en el olvido y el boleto a la siguiente fase estará garantizado sin necesidad de depender de terceros.