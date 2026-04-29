El crudo descargo de Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro: "Me toca..."

“Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea errores o no del árbitro a mí me toca manejar lo que hago”, escribió el futbolista en un posteo que rápidamente se volvió viral. Con una honestidad brutal, agregó: “Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”. Debido a esta sanción, el delantero no estará disponible para el próximo partido contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

bareiro_mensaje

Cómo calificó Claudio Úbeda el arbitraje de Esteban Ostojich

El entrenador de Boca, aunque intentó mantener la calma en la conferencia de prensa, fue contundente al analizar la incidencia del juez uruguayo en el resultado final. Úbeda evitó profundizar en adjetivos, pero dejó clara su postura: “Creo que está a la vista de todos cómo fue el arbitraje, prefiero no abrir opinión”.

Para el DT, el criterio del juez fue excesivo desde el arranque, lo que limitó la agresividad permitida del equipo: “Fueron demasiadas tarjetas amarillas tempranas y eso condicionó el resto”, señaló. Además, sobre la jugada puntual de la roja, el técnico fue tajante: “Para nosotros no había sanción. Vimos en la repetición que Bareiro no tenía la intención de dar un golpe ni mucho menos”.

Cuál es el impacto de la derrota para Boca en la Copa Libertadores

Más allá de la bronca por el arbitraje, Úbeda rescató la entereza de sus dirigidos para sostener el partido con un hombre menos en un escenario siempre complejo como el Mineirao. “Rescatamos la actitud y predisposición de los jugadores por cómo enfrentaron una situación adversa. Esto nos tiene que unir y potenciar más”, afirmó el entrenador.

La derrota obliga a Boca a reconfigurar su estrategia para la próxima semana. Sin Bareiro en la delantera, el cuerpo técnico deberá buscar variantes para visitar Guayaquil el próximo martes, con el objetivo de recuperar los puntos perdidos y volver a la senda de la victoria en un grupo que, tras los fallos arbitrales y el fin del invicto, se ha vuelto sumamente competitivo. “Eso nos condicionó durante todo el partido y nos dificultó la intención de juego que teníamos”, concluyó Úbeda, remarcando que el arbitraje, evidentemente, fue el factor determinante de la noche.