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El crudo descargo de Adam Bareiro tras su expulsión ante Cruzeiro: "Me toca..."

Luego de ver la tarjeta roja en la caída 1-0 frente al conjunto de Belo Horizonte, el atacante paraguayo utilizó sus redes sociales para realizar un fuerte pedido de disculpas. A pesar de las críticas del cuerpo técnico hacia el arbitraje, el jugador asumió su responsabilidad en un partido que cortó una racha histórica.

(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

La noche en Belo Horizonte dejó una herida profunda en el mundo xeneize. En un encuentro de alta tensión, Boca Juniors perdió 1-0 ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, un resultado que no solo significó un traspié en el certamen continental, sino que también cortó un invicto histórico de 14 partidos que ostentaba el equipo de Claudio Úbeda.

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El punto de quiebre del partido se produjo sobre el final del primer tiempo, cuando el árbitro uruguayo Esteban Ostojich decidió expulsar a Adam Bareiro por doble amonestación. La segunda tarjeta amarilla llegó tras un forcejeo donde el delantero impactó con su mano la cara de un rival, una decisión que desató la furia de todo el banco de suplentes de Boca, quienes ya consideraban injusta la primera amonestación del atacante.

Qué dijo Adam Bareiro tras ser expulsado ante Cruzeiro

Lejos de escudarse únicamente en la polémica actuación arbitral, el delantero paraguayo realizó una fuerte autocrítica pública una vez finalizado el encuentro. A través de sus redes sociales, Bareiro expresó su angustia por haber dejado a sus compañeros en inferioridad numérica durante más de 45 minutos.

“Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sea errores o no del árbitro a mí me toca manejar lo que hago”, escribió el futbolista en un posteo que rápidamente se volvió viral. Con una honestidad brutal, agregó: “Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros”. Debido a esta sanción, el delantero no estará disponible para el próximo partido contra Barcelona de Guayaquil en Ecuador.

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Cómo calificó Claudio Úbeda el arbitraje de Esteban Ostojich

El entrenador de Boca, aunque intentó mantener la calma en la conferencia de prensa, fue contundente al analizar la incidencia del juez uruguayo en el resultado final. Úbeda evitó profundizar en adjetivos, pero dejó clara su postura: “Creo que está a la vista de todos cómo fue el arbitraje, prefiero no abrir opinión”.

Para el DT, el criterio del juez fue excesivo desde el arranque, lo que limitó la agresividad permitida del equipo: “Fueron demasiadas tarjetas amarillas tempranas y eso condicionó el resto”, señaló. Además, sobre la jugada puntual de la roja, el técnico fue tajante: “Para nosotros no había sanción. Vimos en la repetición que Bareiro no tenía la intención de dar un golpe ni mucho menos”.

Cuál es el impacto de la derrota para Boca en la Copa Libertadores

Más allá de la bronca por el arbitraje, Úbeda rescató la entereza de sus dirigidos para sostener el partido con un hombre menos en un escenario siempre complejo como el Mineirao. “Rescatamos la actitud y predisposición de los jugadores por cómo enfrentaron una situación adversa. Esto nos tiene que unir y potenciar más”, afirmó el entrenador.

La derrota obliga a Boca a reconfigurar su estrategia para la próxima semana. Sin Bareiro en la delantera, el cuerpo técnico deberá buscar variantes para visitar Guayaquil el próximo martes, con el objetivo de recuperar los puntos perdidos y volver a la senda de la victoria en un grupo que, tras los fallos arbitrales y el fin del invicto, se ha vuelto sumamente competitivo. “Eso nos condicionó durante todo el partido y nos dificultó la intención de juego que teníamos”, concluyó Úbeda, remarcando que el arbitraje, evidentemente, fue el factor determinante de la noche.

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