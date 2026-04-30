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¿Wanda Nara o la China Suárez: quién ama más a Mauro Icardi? El video y la foto que desataron el debate

Un video de Mauro Icardi con la China Suárez y una foto retro junto a Wanda Nara reavivaron una inesperada comparación.

30 abr 2026, 14:21
¿Wanda Nara o la China Suárez: quién ama más a Mauro Icardi? El video y la foto que desataron el debate.
¿Wanda Nara o la China Suárez: quién ama más a Mauro Icardi? El video y la foto que desataron el debate.

¿Wanda Nara o la China Suárez: quién ama más a Mauro Icardi? El video y la foto que desataron el debate.

La historia entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez parece no tener descanso: día tras día suma nuevos capítulos de discusión, debate y polémica. Esta vez, el disparador fueron dos imágenes que rápidamente se viralizaron. Por un lado, una foto en la que el futbolista aparece junto a Wanda, en una escena cargada de cercanía y afecto. Por el otro, un video más reciente junto a la China, donde el gesto es mucho más distante: apenas un roce de manos. Dos momentos distintos, pero con un mismo escenario simbólico —la cancha de fútbol— que volvió a encender comparaciones.

A partir de esas imágenes, volvieron a aparecer lecturas que circulan desde hace tiempo. Hay quienes sostienen que Icardi mostraba otra versión de sí mismo durante su relación con Wanda: más sonriente, más suelto dentro del campo de juego e incluso más efectivo a la hora de definir. También remarcan que ella tenía un rol clave fuera de la cancha, no solo en lo afectivo sino también en lo profesional, al encargarse de negociar contratos y acompañarlo en cada paso de su carrera.

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En contraste, ese mismo sector percibe un cambio en su presente junto a la China Suárez. Si bien destacan que el delantero se muestra públicamente enamorado, con declaraciones románticas constantes, consideran que su actitud general es más tensa: lo ven más confrontativo, menos relajado. A esto se suma su situación deportiva actual, con menos minutos en cancha y mayor competencia interna, especialmente tras la llegada de Víctor Osimhen al Galatasaray, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre un posible desgaste en su rendimiento.

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Para quienes sostienen esta postura, lo que ocurre dentro del campo tendría su reflejo en la vida personal. En ese análisis, describen a la China como una figura más reservada y menos demostrativa que Wanda, a quien asocian con un estilo más efusivo. Incluso, algunos trazan paralelismos con otras parejas mediáticas del fútbol argentino para reforzar esa idea de contraste entre perfiles.

Sin embargo, también existe una mirada opuesta que defiende con firmeza a la actriz. Desde ese lugar, destacan que la China Suárez tomó decisiones importantes por la relación, como mudarse a Turquía junto a sus hijos, y remarcan que su compromiso con Icardi es total. Aseguran que está profundamente enamorada y que lo acompaña en una etapa distinta de su carrera, marcada por un presente menos brillante que el de sus años en clubes como el Inter de Milán o el Paris Saint-Germain.

En ese sentido, quienes la apoyan subrayan que no conoció al Icardi en su mejor momento deportivo, sino en una etapa de transición, lo que —según esa visión— le da aún más valor a su vínculo. Mientras tanto, las comparaciones siguen creciendo y el triángulo mediático continúa generando todo tipo de interpretaciones, tanto dentro como fuera de la cancha.

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¿De qué trata la película que protagonizará Wanda Nara?

El rodaje de ¿Querés ser mi hijo? ya está en marcha y marca el debut de Wanda Nara como protagonista en una comedia romántica que apuesta a conquistar al público con una historia fresca y actual. La empresaria y conductora encabeza el elenco junto a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, en una producción que mezcla humor, romance y situaciones inesperadas.

En la trama, Wanda se pone en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, decide volver a su antiguo departamento. Allí conoce a Javier, un joven de 23 años, a quien le propone hacerse pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como un acuerdo insólito termina derivando en un vínculo mucho más profundo, con un romance que desafía la diferencia de edad.

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wanda nara y charo lopez

     

 

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