¿Wanda Nara o la China Suárez: quién ama más a Mauro Icardi? El video y la foto que desataron el debate.

Para quienes sostienen esta postura, lo que ocurre dentro del campo tendría su reflejo en la vida personal. En ese análisis, describen a la China como una figura más reservada y menos demostrativa que Wanda, a quien asocian con un estilo más efusivo. Incluso, algunos trazan paralelismos con otras parejas mediáticas del fútbol argentino para reforzar esa idea de contraste entre perfiles.

Sin embargo, también existe una mirada opuesta que defiende con firmeza a la actriz. Desde ese lugar, destacan que la China Suárez tomó decisiones importantes por la relación, como mudarse a Turquía junto a sus hijos, y remarcan que su compromiso con Icardi es total. Aseguran que está profundamente enamorada y que lo acompaña en una etapa distinta de su carrera, marcada por un presente menos brillante que el de sus años en clubes como el Inter de Milán o el Paris Saint-Germain.

En ese sentido, quienes la apoyan subrayan que no conoció al Icardi en su mejor momento deportivo, sino en una etapa de transición, lo que —según esa visión— le da aún más valor a su vínculo. Mientras tanto, las comparaciones siguen creciendo y el triángulo mediático continúa generando todo tipo de interpretaciones, tanto dentro como fuera de la cancha.

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¿De qué trata la película que protagonizará Wanda Nara?

El rodaje de ¿Querés ser mi hijo? ya está en marcha y marca el debut de Wanda Nara como protagonista en una comedia romántica que apuesta a conquistar al público con una historia fresca y actual. La empresaria y conductora encabeza el elenco junto a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, en una producción que mezcla humor, romance y situaciones inesperadas.

En la trama, Wanda se pone en la piel de Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir una infidelidad, decide volver a su antiguo departamento. Allí conoce a Javier, un joven de 23 años, a quien le propone hacerse pasar por su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como un acuerdo insólito termina derivando en un vínculo mucho más profundo, con un romance que desafía la diferencia de edad.

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