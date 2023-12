Mundial Sub 17

El conmovedor homenaje que el Diablito Echeverri no pudo hacer en el partido contra Malí

El Diablito Echeverri fue suplente en el duelo correspondiente al tercer puesto del Mundial Sub 17, pero ingresó en el segundo tiempo. Anotó un gol que no fue convalidado y, en su festejo, se vio un homenaje que no pudo ser.