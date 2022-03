Humillante derrota del PSG: sin Lionel Messi, recibió una goleada en Mónaco

Mbappé-dura-derrota-psg 1.jpg Mbappé estuvo lejos de su mejor versión en la dura derrota de PSG.

¿Qué dijo Mauricio Pochettino después de la derrota?

"Es inaceptable comenzar el partido como lo hicimos. La vergüenza competitiva y deportiva está ahí. Tenemos que sacarnos de la mente la frustración de la Champions. Dejar de poner excusa y recuperar el espíritu competitivo", señaló Pochettino.

Y agregó: "El rendimiento colectivo fue algo que no es aceptable. No debemos focalizarnos en individualidad. Dejemos de buscar excusas. Tenemos que hacer uno autocrítica para terminar de la mejor manera la temporada".

PSG es el líder absoluto de la Liga de Francia y no corre peligro el título. Sin embargo, la dura eliminación de Champions ante el Real Madrid fue la tecla que hizo explotar a sus hinchas, que empezaron a reprochan y no están conformes con los resultados. La semana pasada los hinchas también mostraron su malestar frente al Burdeos, con la tremenda silbatina a Messi y a Neymar, quien finalmente hoy el astro de Brasil integró el once titular.

Mónaco, que está en la séptima posición, lo goleó por 3 a 0 con dos goles de Wissam Ben Yedder a los 25 minutos y a los 84 de penal y Kevin Volland a los 68. Significó otro golpe duro. Con esta derrota en la Ligue 1, el PSG sigue liderando con 65 unidades pero la brecha ahora es más corta con sus inmediatos perseguidores. Rennes, Marsella y Niza, suman 50 y prometen dar pelea hasta el final. El próximo compromiso del PSG será en el Parque de los Príncipes el 3 de abril frente a Lorient.