La confesión más íntima de Camilota que dejó mudo a su hermano Thiago Medina: "Sin..."

A fines de abril, la joven se mostró al aire en el ciclo que conduce Mario Massaccesi en silla de ruedas mientras esperaba en la guardia de un hospital después de pasar un fin de semana con mucho dolor en su rodilla. "Desde hace una semana me dolía y no le di bola", reconoció y por suerte pudo reponerse después de ese malestar físico.

Cabe recordar que durante el grave accidente en moto que tuvo Thiago Medina a fines del año pasado, Camilota lo acompañó en todo momento a su hermano y se encargó junto a Daniela Celis de brindar información a diario y de pedir cadenas de oraciones.

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Camilota mostró cuánta plata tenía en el banco y generó polémica

Camilota compartió en sus redes sociales una foto del saldo de su cuenta bancaria a fin de mes y generó una ola de críticas, burlas y debate entre sus seguidores.

Con una foto en la que se la ve sosteniendo su celular, la hermana de Thiago Medina exhibió el saldo de su cuenta bancaria con el saldo de 83.20 pesos.

Junto a la imagen, escribió con ironía: “Amigos, ¿hacemos algo para el Día del Trabajador? Lo que tengo en la cuenta...”. La publicación de Instagram rápidamente se viralizó y los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios de todo tipo.

Algunos optaron por la burla, otros por la crítica directa y unos pocos por la empatía con la participante de Cuestión de Peso.

El posteo, que parecía un gesto espontáneo de sinceridad, terminó convirtiéndose en un disparador de debate sobre la exposición en redes y la relación de los influencers con sus seguidores.