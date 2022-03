Inédito: silbidos e insultos a Lionel Messi y Neymar en la victoria de PSG

Embed

Silbidos durante todo el partido en la victoria del PSG de Pochettino

Las escenas de los silbidos se repitieron durante todo el partido. A los 20 minutos Neymar se disponía a ejecutar un tiro libre y el abucheo fue ensordecedor, casi como si el PSG estuviese jugando de visitante. El tiro se fue desviado y las expresiones de bronca continuaron durante todo el partido. A pesar de la victoria por 3-0 con goles de Mbappé, Neymar y Leandro Paredes, no habrá días tranquilos por delante.

La tensa relación de los hinchas coincide con un duro comunicado de una de las principales hinchadas organizadas del PSG. Por primera vez, el Colectivo Ultras París (CUP) demandó el sábado la marcha de la actual dirección del club, encabezada por el catarí Nasser Al-Khelaifi, por la necesidad de "personas que sirvan al club Y no se aprovechen de él".

¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi en PSG?

Desde 2011, Al-Khelaifi, presidente del club parisino, invirtió unos 1.400 millones de euros en fichajes y contrató a varias de las figuras mundiales y siguen sin lograr la Liga de Campeones, el torneo que más desea y que todavía le es esquivo al PSG.

Messi tiene contrato hasta junio de 2024. Más allá de los silbidos, habrá grandes cambios en la estructura del equipo parisino. Hace unos días, Messi se había expresado: “Lo que digan los medios no me preocupa. Nunca me preocupó ni me va a preocupar. Me importa lo que me dice la gente. A nadie le gusta que lo silben, que lo puteen. Pero creo que eso pasó porque el equipo no jugó bien. Ahora tenemos que estar todos juntos y sabemos que el público nos va a apoyar en todo momento”.