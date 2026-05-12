La letal frase de Moria Casán contra Pampita que reavivó su guerra mediática: "Tiene más brotes que..."

Además, explicó cómo interpreta las reacciones de Pampita cuando se habla de ella públicamente. “Piensan que lo que yo digo es un ataque, cuando nada que ver. En ese video me cuestionó por la nota que puse”, recordó Casán, haciendo referencia a una vieja discusión televisiva que en su momento tuvo gran repercusión.

En otro tramo de la charla, la conductora lanzó una polémica definición sobre la personalidad de la modelo. “La quiso atropellar a su mamá, agarró de los pelos a Isabel Macedo, después pasó lo de La China… tiene brotes. Todo esto lo vi en la prensa, no es que lo inventé yo”, sostuvo Moria, enumerando distintos episodios que trascendieron mediáticamente a lo largo de los años.

En medio de las declaraciones, Gustavo Méndez tomó postura y salió en defensa de Pampita. “Yo cruzo una lanza por Pampita, porque ella defiende lo suyo”, comentó el panelista intentando equilibrar la discusión.

Sin embargo, Moria Casán cerró el tema con otra frase cargada de ironía. “Esto era show, nadie se fue a las manos, ninguna pelea se fue a algo más. Aunque a algunos sí les costó terapia”, sentenció con sarcasmo.

Moria Casán sobre PAmpita - cpatura La mañana con MOria

Cuál fue el duro comentario de Moria Casán tras la separación de Pampita y Martín Pepa

En las últimas semanas, el nombre de Pampita volvió a quedar en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular fuertes versiones de crisis con Martín Pepa, antes de la reciente confirmación de la ruptura amorosa. Todo explotó a partir de la información que dio Yanina Latorre en SQP (América TV), donde aseguró que la modelo estaba nuevamente separada. Pero quien no dejó pasar la oportunidad de opinar fue Moria Casán, que desde su programa La Mañana de Moria (El Trece) disparó con todo y reavivó la polémica alrededor de la vida sentimental de Carolina Ardohain.

Con su estilo filoso y sin intención de suavizar sus palabras, La One se mostró sorprendida por la situación sentimental que atraviesa la modelo y lanzó una fuerte frase al aire. “Es muy dejada. No lo puedo creer”, expresó contundente, dejando clara su mirada sobre los reiterados conflictos amorosos que rodearon a Pampita en los últimos años.

Pero eso no fue todo. Lejos de frenar ahí, Moria Casán continuó con su análisis y apuntó directamente contra la conductora y modelo con una reflexión cargada de ironía. Mirando a cámara y fiel a su impronta provocadora, comentó: “¿Carolina ‘Pampita’ Ardohain estás separada de Martín Pepa? Además, ellos tienen un contrato VIP ‘primero lo voy a decir yo, no voy a quedar como una cornuda. Si tenés otra minita guardala hasta que se sepa, pero a mí no me corneás más’. Es muy dejada Pampita. Muy dejada”.

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La diva también hizo referencia, de manera indirecta, a los escándalos de infidelidad que marcaron relaciones anteriores de la modelo, tanto con Benjamín Vicuña como con Roberto García Moritán. En ese contexto, lanzó otra frase cargada de doble sentido que rápidamente generó repercusión: “Empezamos con el modo alce. Aparece el alce y se complica. No digo que sea el caso de ella”.

En medio del debate que se armó en el estudio, María Fernanda Callejón también compartió su opinión y respaldó parcialmente a la conductora. “Pampita es la más dejada porque es la más codiciada. Los hombres se acercan a ella para eso (ganar fama). Es una humillación que te metan los cuernos”, sostuvo la actriz durante la charla.

Por ahora, del lado de Pampita reina el hermetismo. La modelo no hizo declaraciones públicas sobre las versiones de separación y eligió mantenerse alejada de la polémica. Sin embargo, los rumores sobre el final de su relación con Martín Pepa siguen creciendo y ocupan cada vez más espacio en los programas y portales de espectáculos.