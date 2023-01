La fuerte revelación de Carlos Tevez y su negativa a felicitar a Messi: "Seguí poco el Mundial"

Carlos Tevez y sus razones para no felicitar a Messi por el Mundial de Qatar 2022

Messi y Tevez 1.jpg Messi y Tevez en épocas donde jugaron juntos en la Selección. (Foto: Getty Images)

Tevez explicó que no tuvo la oportunidad de hablar con Lionel Messi para felicitarlo por lograr la tercera estrella para el combinado nacional. “No le mandé mensaje a Messi. Debe estar el teléfono explotado. Seguramente lo veré dentro de poco para darle un abrazo. Me pone muy feliz. Es una leyenda. Y haber jugado con leyendas me pone muy feliz".

Y continuó: "Que mis hijos griten goles de él, y haber jugado con él, la verdad que me hace feliz. Ver feliz a mis hijos y a mi país es único. Estoy agradecido a esta camada de la Selección”, deslizó Tevez en una entrevista con Radio Mitre.

Carlos Tevez: "El fútbol me agotó"

Carlos Tevez 1.jpg "No extraño el mundo Boca ni el fútbol, me agotó", sentenció el "Apache".

Tevez, retirado del fútbol en junio pasado, un año después de su última presencia en un campo de juego, aseguró que no extraña a Boca y tampoco desespera por volver a dirigir tras su primera experiencia en Rosario Central. "No extraño el mundo Boca ni el fútbol, me agotó", dijo.

Tras dirigir 23 partidos (22 del torneo local y uno de la Copa Argentina), decidió apartarse de la institución que celebró elecciones y proclamó como nuevo presidente a Gonzalo Belloso. Tevez había llegada de la mano de Ricardo Carloni y la Comisión Directiva saliente.

Si bien actualmente no tiene ningún acuerdo firmado para 2023, a los pocos días de terminar su vínculo con Central su nombre comenzó a tomar fuerza para dirigir a Independiente. "Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente”, Sin embargo, aseguró que no tiene "la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa".

carlos tevez dt.jpg Carlos Tevez reconoció que se alejó del fútbol y se refugió con su familia a la espera de nuevos proyectos que lo motiven. (Foto: Archivo)

"Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”. A la hora de analizar su primera etapa como entrenador en la que consiguió seis triunfos, 10 empates y siete derrotas, relató: "El ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó”.

Y finalizó: "Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente”.

Con la camiseta argentina disputó 76 partidos y marcó 13 goles en su etapa en la selección mayor, que se extendió desde 2004 hasta 2015. En ese tiempo, disputó los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y las Copas América 2004, 2007, 2011 y 2015, sin conseguir títulos. Su principal logro con la camiseta celeste y blanca fue la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, con Marcelo Bielsa como entrenador.