El duro reclamo de Enzo Fernández antes de la final del Mundial de Clubes

image

El mediocampista argentino, una de las figuras del Chelsea y campeón del mundo en Qatar 2022, habló este viernes con la prensa y no ocultó su malestar por las altas temperaturas registradas durante todo el certamen. “Gracias por hacer esta pregunta porque la verdad que el calor es increíble. El otro día, en el partido ante Fluminense, me mareé un poco en una jugada. Me tuve que tirar al piso porque estaba mareado”, relató con franqueza.