Se conoció la fecha y lugar que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo para casarse: los detalles

"Noticia de último momento que tiene que ver con la relación entre Cabré y Rocío Pardo", lanzó de entrada el panelista para inmediatamente informar: "Marcha tan bien que tienen fecha de casamiento [...] El Lugar sería Córdoba, no me extraña que Carlos Paz, tengo una idea de, digamos, dónde puede ser, porque la temática va a ser bien campestre. Eso es lo que me lo contaron. Hay una fecha tentativa que es el sábado 6 de diciembre".