Lionel Scaloni recibió un conmovedor homenaje en el fútbol español y habló sobre su futuro como DT de la Selección

El club le obsequió una camiseta con el número cinco en la espalda, el mismo que utilizó cuando defendió a la institución como futbolista entre 2008 y 2009.

Lionel Scaloni fue homenajeado en Mallorca y habló sobre su continuidad en la Selección Argentina

En la previa, el entrenador habló con el medio DAZN España y se refirió a varios temas, entre ellos, su inminente renovación de contrato con la Selección Argentina. “Ya dije hace un tiempo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Es un lugar increíble. A cualquiera le gustaría estar acá y más después de haber ganado el Mundial. Estoy encantado”

“Los grandes jugadores, las grandes selecciones, lo que hacen es querer siempre más. No se puede conformar uno con el pasado. Esto, al final, ya pasó. Es algo tremendamente bonito, pero pasó. Siempre hay que querer más. Estos chicos juegan muy bien, pero además son competidores y ganadores natos. No será muy difícil hacerles entender que hay que intentar seguir ganando”, afirmó.

Lionel Scaloni: "Me gustaría que me recuerden como un buen tipo"

"Me gustaría que me recuerden como un buen tipo. El que jugó al fútbol durante muchos años es muy difícil que no entienda. Es importante la mano derecha, que el jugador te entienda y sepa que le decís la verdad. Siempre intento el bien del grupo", afirmó.

Y concluyó: "Es un lugar increíble después de haber ganado el Mundial. Es evidente que es un lugar en el que cualquiera quiere estar y en este caso estoy encantado".

Lionel Scaloni regresaría al país el 18 de enero para resolver las últimas cuestiones y así firmar su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Claudio Tapia se mostró optimista sobre la continuidad de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Claudio Chiqui Tapia.jpg "Vamos a esperar que venga a firmar, pero va a seguir", expresó "Chiqui" Tapia sobre Lionel Scaloni. (Foto: Archivo)

Luego de que la Selección Argentina se consagrara campeón del mundo en Qatar, la duda comenzó a girar en torno a la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Albiceleste. El entrenador, oriundo de Pujato tenía contrato hasta la finalización de la Copa del Mundo y por lo pronto no firmó la extensión del vínculo.

"Vamos a esperar que venga a firmar, pero va a seguir", expresó Tapia, en el Balneario 14 de Mar del Plata.

Por su parte, Claudio Tapia también compartió un encuentro con Luis Barrionuevo en el hall del Hotel UTHGRA Sasso, el cual pertenece al sindicato que conduce Luis. El presidente de la AFA le entregó la réplica de la Copa del Mundo y el titular de UTHGRA aprovechó para tomarse unas fotos con el trofeo y allegados.