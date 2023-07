Las brutales amenazas a jugadores de Vélez y Colón: "Me iba a pegar un..."

“Me agarraron afuera de la Villa Olímpica. Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas”, señaló el defensor al periodista partidario Agustín Palacios.

jaravelez.jpg

Además, de Jara, hubo otros futbolistas que también fueron increpados por los violentos. Gianluca Prestianni, la joya de las inferiores, y Juan Ignacio Méndez, el volante proveniente de San Lorenzo, también fueron agredidos y habrían pedido irse del club.

Amenazas en Colón por riesgo de descenso

En el caso de Colón, hinchas amenazaron a sus futbolistas tras la derrota sufrida por su equipo frente a Arsenal, por 2 a 0 en Sarandí. El clubo enfrenta el riesgo de descenso tras cerrar un mal campeonato de la Liga Profesional. En las últimas siete jornadas perdió cinco encuentros y empató dos, con apenas la misma cantidad de goles convertidos.

La amenaza se expresó a través de un pasacalle que apareció en la puerta del estadio del "Sabalero" apenas consumada la caída ante Arsenal con el siguiente ultimátum a los jugadores: "Basta de excusas. Basta de joda".