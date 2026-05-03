Racing Club y Club Atlético Huracán empataron 0-0 en el estadio Presidente Perón, en el encuentro pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026.
La Academia y el Globo igualaron 0-0 en Avellaneda, aseguraron su clasificación y ahora enfrentarán a Estudiantes y Boca, respectivamente.
Racing y Huracán empataron 0-0 y clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura
Racing Club y Club Atlético Huracán empataron 0-0 en el estadio Presidente Perón, en el encuentro pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026.
En un partido con escasas situaciones de peligro, ambos equipos lograron el objetivo: clasificarse a los octavos de final.
Con la igualdad, el conjunto dirigido por Gustavo Costas terminó octavo en la Zona B con 21 puntos. Por su parte, el equipo de Diego Martínez finalizó séptimo con 22 unidades.
Ahora, Racing deberá visitar a Estudiantes de La Plata, líder de la Zona A, mientras que Huracán se medirá ante Boca Juniors en La Bombonera.
La ocasión más peligrosa del encuentro llegó a los 16 minutos del segundo tiempo.
Tomás Pérez sacó una media vuelta desde la medialuna, pero el arquero Hernán Galíndez respondió con una gran atajada sobre su palo derecho.
Fue la intervención más destacada de una tarde con pocas emociones.
Durante la primera parte, Racing generó sus mejores aproximaciones con Matías Zaracho y Santiago Solari, aunque sin precisión en la definición.
Huracán, en tanto, respondió con intentos de Lucas Blondel y Óscar Cortés, bien controlados por Facundo Cambeses.
En el complemento, Jordy Caicedo tuvo una chance de cabeza para la visita, mientras que Santiago Sosa estuvo cerca para la Academia con un remate que se fue apenas desviado.
El empate dejó conformes a ambos equipos, que cumplieron con la misión de meterse entre los 16 mejores del certamen.
Ahora, Racing y Huracán afrontarán duelos de máxima exigencia en busca de un lugar en los cuartos de final.