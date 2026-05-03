Racing y Huracán empataron 0-0 y clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura

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La jugada más clara fue para Racing

La ocasión más peligrosa del encuentro llegó a los 16 minutos del segundo tiempo.

Tomás Pérez sacó una media vuelta desde la medialuna, pero el arquero Hernán Galíndez respondió con una gran atajada sobre su palo derecho.

Fue la intervención más destacada de una tarde con pocas emociones.

Un partido cerrado y con pocas llegadas

Durante la primera parte, Racing generó sus mejores aproximaciones con Matías Zaracho y Santiago Solari, aunque sin precisión en la definición.

Huracán, en tanto, respondió con intentos de Lucas Blondel y Óscar Cortés, bien controlados por Facundo Cambeses.

En el complemento, Jordy Caicedo tuvo una chance de cabeza para la visita, mientras que Santiago Sosa estuvo cerca para la Academia con un remate que se fue apenas desviado.

Se vienen los octavos

El empate dejó conformes a ambos equipos, que cumplieron con la misión de meterse entre los 16 mejores del certamen.

Ahora, Racing y Huracán afrontarán duelos de máxima exigencia en busca de un lugar en los cuartos de final.