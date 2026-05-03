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Racing y Huracán empataron 0-0 y clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura

La Academia y el Globo igualaron 0-0 en Avellaneda, aseguraron su clasificación y ahora enfrentarán a Estudiantes y Boca, respectivamente.

Racing y Huracán empataron 0-0 y clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura

Racing y Huracán empataron 0-0 y clasificaron a los playoffs del Torneo Apertura

Racing Club y Club Atlético Huracán empataron 0-0 en el estadio Presidente Perón, en el encuentro pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura 2026.

Leé también River le ganó a Racing en Avellaneda y logró su quinto triunfo consecutivo
River le ganó a Racing en Avellaneda y logró su quinto triunfo consecutivo

En un partido con escasas situaciones de peligro, ambos equipos lograron el objetivo: clasificarse a los octavos de final.

Racing y Huracán sellaron su clasificación

Con la igualdad, el conjunto dirigido por Gustavo Costas terminó octavo en la Zona B con 21 puntos. Por su parte, el equipo de Diego Martínez finalizó séptimo con 22 unidades.

Ahora, Racing deberá visitar a Estudiantes de La Plata, líder de la Zona A, mientras que Huracán se medirá ante Boca Juniors en La Bombonera.

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La jugada más clara fue para Racing

La ocasión más peligrosa del encuentro llegó a los 16 minutos del segundo tiempo.

Tomás Pérez sacó una media vuelta desde la medialuna, pero el arquero Hernán Galíndez respondió con una gran atajada sobre su palo derecho.

Fue la intervención más destacada de una tarde con pocas emociones.

Un partido cerrado y con pocas llegadas

Durante la primera parte, Racing generó sus mejores aproximaciones con Matías Zaracho y Santiago Solari, aunque sin precisión en la definición.

Huracán, en tanto, respondió con intentos de Lucas Blondel y Óscar Cortés, bien controlados por Facundo Cambeses.

En el complemento, Jordy Caicedo tuvo una chance de cabeza para la visita, mientras que Santiago Sosa estuvo cerca para la Academia con un remate que se fue apenas desviado.

Se vienen los octavos

El empate dejó conformes a ambos equipos, que cumplieron con la misión de meterse entre los 16 mejores del certamen.

Ahora, Racing y Huracán afrontarán duelos de máxima exigencia en busca de un lugar en los cuartos de final.

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