Mundial Qatar 2022: el Gobierno aclaró quién decidió el ingresó de al menos 100 barras a Doha

El diplomático desconoce cómo lograron ingresar y argumentó: "Desconozco cómo entraron. Es el gobierno qatarí el que decide a quién se le otorga la Haaya card, que es un permiso de ingreso. No sé cómo funcionó, de hecho, a muchas personas se le negó el ingreso".

"El sistema estaba funcionando. El tema de los barras bravas no lo vi en estos días. Tenía conocimiento de que podía haber habido algunos, pero no de la relevancia de los que me estás mencionando", siguió el representante argentino y apuntó contra el cruce de información entre los Estados.

"La cuestión de seguridad se maneja a través de informaciones que da el Gobierno argentino, no la Cancillería, al gobierno qatarí y, en base a eso, se sugieren los nombres de las personas a las que no se les debería permitir el ingreso aquí. Definitivamente, Qatar no modificó el criterio de ingreso. Desconozco si hubo una modificación en la lista", finalizó.

El abanico restrictivo que entregó la Argentina contempla no solo a los barras, sino también a personas que incumplen con el pago de la cuota alimentaria o que tengan pedidos de captura, robo y homicidio, según especificó el sitio TN.

¿Quiénes son los barrabravas que están en Qatar?

A pesar de que varios de ellos estaban en la lista de 6.475 personas con prohibición para entrar a estadios, que el ministerio de Seguridad de la Nación le presentó a Qatar, las imágenes del último encuentro entre Argentina y México revelaron la presencia de muchos barrabravas argentinos en el Mundial.

Según un reporte del periodista Gustavo Grabia, en el estadio estuvieron los barrabravas del Club Leopardi de Villa Luro, que ha sido señalado como el centro de operaciones de Mauro Martin, uno de los capos de La Doce.

También estaba Adriano Mautone de Vélez Sarsfield, hijo de Daniel Mautone que es un socio de Daniel Angelici, y que hasta el 30 de octubre estaba en la lista de prohibidos, estuvo en el estadio. Según informó Grabia, fue sacado por petición del Gobierno de la Ciudad.

Estuvieron también el grupo Las Antenas de la barra brava de Chicago; el Cabezón Emerson, capo de la barra de Argentinos Juniors; Emiliano Tagliarino de Huracán; el Viejo Walter de River Plate y el “Gitano” Minuet, capo de la barra brava de Belgrano.