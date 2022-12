Francia contra Polonia

Francia, primero del Grupo D y actual campeón del mundo, y Polonia, segundo del Grupo C, jugarán hoy por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. El encuentro comenzará a las 12.00 en el Estadio Al Thumama y contará con la transmisión de la señal TyC Sports y DirecTV.

Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 ante Túnez). Polonia, por su lado, clasificó como escolta en el Grupo C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).

mbappe2.jpg Mbappé, la figura de Francia (Foto: archivo)

Con sus titulares en cancha, Francia aparece como el favorito, de la mano de figuras como Adrian Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y su goleador histórico, Olivier Giroud.

Polonia aparece como el equipo que apostará a un esquema defensivo y cerrado, con Robert Lewandoski como referente ofensivo.

Posibles formaciones Francia - Polonia

Francia : Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps

: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps Polonia: Wojciech Szcezsny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash; Przemysaw Frankowski, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski; Karol Widerski; Robert Lewandowski. DT: Czesaw Michniewicz.

Inglaterra contra Senegal

El seleccionado de Inglaterra jugará hoy ante Senegal en un partido por los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El encuentro se jugará a partir de las 16 (hora de Argentina) en el Estadio Al Bayt, con capacidad para 60.000 espectadores y ubicado en la ciudad de Al Khor, 45 kilómetros al norte de la capital Doha, que se destaca por su llamativo diseño, similar a una carpa árabe.

Iván Barton, de El Salvador, será el árbitro del encuentro, uno de los mejores evaluados hasta el momento y que ya dirigió dos partidos: Japón-Alemania y Brasil-Suiza.

Inglaterra tiro libre.jpg

Inglaterra, invicto en la Copa junto con Países Bajos, Croacia y Marruecos, ganó el Grupo B tras superar a Irán por 6-2, empatar con Estados Unidos sin goles, y doblegar a Gales por 3 a 0 en un clásico británico.

Senegal fue segundo en el Grupo A luego de perder ante Países Bajos por 2-0, superar a Qatar por 3-1 y vencer a Ecuador por 2-1.

El ganador de este encuentro tendrá como rival en cuartos de final a Francia o Polonia, que jugarán hoy desde las 12.

Posibles formaciones Inglaterra - Senegal

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Jordan Henderson y Declan Rice; Marcus Rashford, Jude Bellingham y Phil Foden; y Harry Kane. DT: Gareth Southgate

Senegal: Edouard Mendy; Yassouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs y Abdou Diallo; Pathe Ciss y Pape Gueye; Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Ismaila Sarr; y Boulaye Dia. DT: Aliou Cisse. DT: Aliou Cisse.