Murió la Reina Isabel II: el día que Rattín humilló a la corona

Fue en el Mundial de Inglaterra 1966. La Selección Argentina jugó contra los locales en cuartos de final y fue derrotada 1-0. Pero durante el transcurso del encuentro fue expulsado injustamente Antonio Rattín, volante central y referente del seleccionado y de Boca.

Rattín se fue y estrujó la bandera británica frente a los silbidos de los ingleses. No conforme con eso, se sentó en la alfombra real roja. "Yo hice eso porque no había hecho infracción. Le mostraba el brazalete de capitán para que llame a los dirigentes y no me hizo caso".

"Empecé a caminar de forma lenta, agarraba los chocolates, me los comía y los tiraba a la tribuna. Llego al banderín del córner, la retorcí y los insulté: 'la puta que los parió'. Ahí voy a la alfombra de la reina, era roja y muy bonita", relató el Rata.