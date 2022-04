Wimbledon prohibió la participación de tenistas rusos y bielorrusos en la edición 2022

“En las circunstancias de tal agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Por lo tanto, es nuestra intención, con profundo pesar, rechazar las entradas de jugadores rusos y bielorrusos a The Championships”, comunicaron en sitio web oficial.

Y continúa diciendo: "Hemos considerado con mucho cuidado las medidas alternativas que podrían tomarse dentro de la orientación del gobierno del Reino Unido, pero, dado el entorno de alto perfil de The Championships, la importancia de no permitir que el deporte se use para promover el régimen ruso y nuestras preocupaciones más amplias para el público y la seguridad del jugador (incluida la familia), no creemos que sea viable proceder de otra manera en The Championships”.

Por su parte, Ian Hewitt, presidente del All England Club, comentó: “Reconocemos que esto es duro para las personas afectadas, y con tristeza sufrirán por las acciones de los líderes del régimen ruso.

Sin embargo, el mismo comunicado aclara que, “si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio, lo consideraremos y responderemos en consecuencia”.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1516787079098810373 Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022. — Wimbledon (@Wimbledon) April 20, 2022

Los jugadores que se verán afectados

Esta medida podría extenderse a los otros tres torneos del Grand Slam que quedan por disputar en 2022, aunque la Federación Internacional (ITF) haya prohibido a los equipos de los dos países participar en la Copa Davis y en la Copa Billie Jean King (antigua Fed Cup), competencias ganadas por los equipos rusos en 2021.

Esta es una decisión que golpeará a varios jugadores de alto rango, principalmente al ruso Daniil Medvedev, actual campeón del US Open y número dos del mundo.

Además, hay otros tres compatriotas de Medvedev entre los 30 primeros en el ATP Tour y Rusia posee a cinco mujeres en el Top 40 del ranking WTA Tour, encabezadas por Anastasia Pavlyuchenkova (15°).

Por otra parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka ocupa el puesto número 4 y fue semifinalista de Wimbledon el año pasado. Su compatriota Victoria Azarenka, ex número uno, se ubica en este momento en el puesto número 18.

wimbledon.jpg

La respuesta de Rusia

La respuesta desde el Kremlin no tardó en llegar. En Rusia consideraron que sería “inaceptable” prohibir a los tenistas rusos que participen de Wimbledon. “Una vez más, convierten a los deportistas en rehenes de prejuicios políticos, de intrigas políticas (...) Es inaceptable. Teniendo en cuenta que Rusia es un país muy fuerte en tenis y que nuestros deportistas figuran en lo alto de las clasificaciones mundiales, su exclusión tendrá un impacto en la propia competición”, dijo el portavoz Dmitri Peskov.

Según indicaron algunas fuentes a The Times, tras dos meses de conversaciones, los organizadores de Wimbledon prefirieron directamente prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos antes que adherirse a una solución de compromiso propuesta por el gobierno británico.

La otra alternativa que se analizó es la de hacer que los atletas de esas nacionalidades firmen una declaración jurada en la que se comprometan a no hacer comentarios favorables sobre el presidente ruso Vladimir Putin, aunque estimaron que eso podría tener un impacto negativo sobre las familias de los jugadores.

Los torneos que aplicarían esta medida

Existe la posibilidad de que esta medida se aplique a todos los torneos británicos sobre hierba de este año. La Lawn Tennis Association (LTA), que supervisa los principales torneos de preparación de Wimbledon, como Queen’s o Eastbourne, declaró que seguiría el ejemplo del Grand Slam.

“Es necesario un alineamiento [entre el All England Club y la LTA], para que sea claro y comprendido. Es de una importancia capital”, declaró Scott Lloyd, director general de la LTA.