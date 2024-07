Caso Loan: revelan los favores que Catalina le debía a Caillava y su "deuda eterna" con la acusada

De acuerdo con esta versión, Caillava, una funcionaria de la municipalidad de 9 de Julio, trascendió políticamente más allá de los cambios de gobierno. “Cuando en 9 de Julio gobernaban los radicales, Caillava estaba. Cuando gobernaban los peronistas, Caillava estaba. Cuando gobernaban los kirchneristas, Caillava estaba. Es decir, Caillava trascendía políticamente independientemente de la gestión que estaba”, agregó.

Según dijo, este peso político y la red de favores que Caillava había tejido resultan clave en la investigación. “La abuela le debía favores importantes. Caillava le había conseguido el pozo de agua. Tener un pozo de agua y acceso al agua en un lugar ruralizado como ese es tener un agradecimiento de por vida”, aseveró el periodista.

Catalina, la abuela de Loan :"Si no era Loan, iba a desaparecer otro chico" Catalina, la abuela de Loan, cada vez más complicada (Foto: archivo).

“Esa especie de ‘vínculo y fidelidad’ de la abuela hacia Caillava era como esas cosas que se dicen: ‘A vos te debo tanto’, ‘Te debo todo lo que vos hiciste por mí, no tiene precio’, ‘Te lo voy a agradecer toda la vida’…”, continuó.

En la misma línea, sostuvo que Caillava, con su puesto político, tiene una ventaja considerable. “Ella tiene poder político. Le tienen respeto, miedo y agradecimiento. Ocupa un cargo político y es muy poderosa, con acceso a la Justicia, al Estado y a la Policía”, concluyó el periodista.

La relación entre la abuela Catalina y Victoria Caillava añade un nuevo giro a la compleja investigación sobre la desaparición de Loan, que sigue sin resolverse.

Cómo sigue la búsqueda de Loan

La desaparición de Loan Peña en Corrientes continúa generando novedades. Ayer, a pocas horas de que se levantara, otra vez, el secreto de sumario, se conoció un hecho particular: el último día en que se vio al nene, se realizaron unas 34 llamadas desde un celular que pertenece a su abuela Catalina.

El dato fue confirmado por el enviado especial de A24 en Corrientes, Alejandro Pueblas. Según dijo, el 13 de junio se hicieron desde el aparato unas 13 llamadas, entre las 11:56 y las 13:30 de ese día, momentos antes de la desaparición de Loan, mientras transcurría el almuerzo con todos los familiares del pequeño.

De acuerdo con la información brindada por Pueblas, desde el teléfono se comunicaron, entre otros, con María Victoria Caillava, María y José Peña, los padres del chico.

En esta línea, se supo que también habría 24 llamadas que se sostuvieron después de la desaparición de Loan. Algunas de ellas duraron entre 8 y 9 minutos. Entre las personas contactadas figuran Antonio Benítez y Diego Peña. Todo ese registro fue borrado, pero los peritos lograron recuperar la información. Ahora, resta saber quién fue el que usó el teléfono.

"Que las llamadas se hayan hecho desde el celular de Catalina no significa que las haya hecho Catalina. La van a citar a declarar. Ella dice que no sabe borrar llamadas y que el celular lo tenía para recibir o marcar los poquitos números que sabía. Creo que no es capaz de borrar esas 34 llamadas", explicó Pueblas.