Llamadas borradas de la abuela Catalina: la versión del papá de Loan que genera suspicacia

José, en un intento de defender a su madre, afirmó: “Catalina me dijo que no llamó a nadie”. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre quién podría haber borrado las llamadas, sugirió la posibilidad de que lo hicieran "Laudelina o la hija". Con énfasis, agregó: “Mi mamá no sabe borrar, ni mensajes sabe mandar”.

Catalina, en diálogo con A24, negó haber borrado llamadas y aseguró que no llamó a nadie. En su relato sobre el día de la desaparición de Loan, mencionó que durante el almuerzo "todos estaban comiendo", pero de repente “dejaron de lado la comida” y se fueron al monte sin terminar de comer ni recoger los platos.

Este testimonio difiere del proporcionado por Laudelina, quien había dado una versión diferente sobre los eventos del día. Catalina destacó un detalle clave: “Había vino, gaseosa... La gaseosa la tomaron, el vino no lo tomaron. Se quedó ahí”, indicando que algo inusual ocurrió que llevó a todos a levantarse abruptamente de la mesa.

La investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña sigue abierta, con nuevas pistas que complican aún más el caso. Las contradicciones en los testimonios y las sospechas sobre la eliminación de registros de llamadas añaden capas de incertidumbre en esta dolorosa búsqueda.