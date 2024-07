Sorpresa en el caso Loan: el dato que dejó a la abuela Catalina en una incómoda posición

De acuerdo con la información brindada por Pueblas, desde el teléfono se comunicaron, entre otros, con María Victoria Caillava, María y José Peña, los padres del chico.

Embed

En esta línea, se supo que también habría 24 llamadas que se sostuvieron después de la desaparición de Loan. Algunas de ellas de entre 8 o hasta 9 minutos. Entre las personas contactadas figuran llamadas a Antonio Benítez y Diego Peña. Todo ese registro fue borrado, pero los peritos lograron recuperar la información. Ahora, resta saber quién fue el que usó el teléfono.

"Que las llamadas se hayan hecho desde el celular de Catalina no significa que las haya hecho Catalina. La van a citar a declarar. Ella dice que no sabe borrar llamadas y que el celular lo tenía para recibir o marcar los poquitos números que sabía. Creo que no es capaz de borrar esas 34 llamadas", explicó Pueblas.

Caso Loan: la jueza citó a declarar a tres importantes testigos

Este martes, la jueza Cristina Penzo citó a declarar a los primeros fiscales del caso y a un periodista. La magistrada informó que se esperan los testimonios de Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, fiscales del fuero provincial que inicialmente llevaron la causa, así como del periodista Alejandro Pueblas, de A24.

“Ya fueron citados a ser oídos y aportar la información del caso, muy urgente y prioritaria, y específicamente a pedido de los fiscales del caso federales para que, puntualmente, depongan sobre los fundamentos del criterio que permitió el cambio de calificación del ilícito de la ‘desaparición’ a la ‘captación’ del menor”, declaró Penzo sobre Barry y Castillo.

En cuanto a Pueblas, la jueza explicó que su citación se debe al video que publicó en sus redes sociales, en el que presentó una teoría sobre lo sucedido con Loan en Corrientes. Según un medio matutino, Penzo busca que el periodista “aporte su conocimiento sobre los hechos objeto de proceso”.