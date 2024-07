Estremecedor: revelan los detalles de cómo habrían vendido a Loan y los principales involucrados

"Me está llegando material textual que voy a contar porque, por supuesto, con el correr de las horas, la Justicia no está llegando, por lo menos, hacia el eslabón que sigue al momento de la desaparición", comenzó Ponzone, para luego agregar: "En estos momentos están buscando algún otro teléfono de Pérez y Caillava; algún teléfono que hasta ahora no ha sido analizado ni tuvieron acceso. Suponen que Loan podría haber sido escondido en alguna caleta o alguno de los domicilios; algunos ya fueron allanados varias veces. Hablan de un cuarto oscuro donde habría material: dólares y droga".