El motivo que desató una guerra feroz entre dos periodistas de TN

"Estalló una guerra en TN entre una periodista que está hace muchos años y otra que se sumó recientemente. La figura histórica de TN empezó a mirar lo que hace la otra y dijo: 'hace lo mismo que hago yo, copia mis gestos, hace los mismos chistes, le falta agarrar la pluma", detalló Rodrigo Lussich, en clave de enigmático.

Después de unos minutos jugando con la intriga, el conductor reveló el misterio. "Estamos hablando de Roxy Vázquez, la autora de 'la pluma de Roxy'. Ella dejó el horario de la mañana y pasó a otro horario. En la nueva estructura está otra periodista, Flor Ferrero, que también hace espectáculos", detalló.

Adrián Pallares indicó que el enojo de Roxy fue tan grande que pidió una reunión con los directivos. "Roxy habría ido a hablar con la gerencia y presentó videos", señaló.

Habrá que esperar para ver si las autoridades de TN toman cartas en el asunto.

Roxy Vázquez reveló la mala experiencia que tuvo al trabajar con Luciano Castro: "Me maltrató"

Luego de pasar dos internaciones por dengue, la periodista Roxy Vázquez estuvo como invitada a Socios de Espectáculo (El Trece) y además de hablar sobre salud, reveló algunas internas sobre los famosos.

Tras contar su dura experiencia de este último tiempo, Roxy comenzó a charlar sobre la actualidad del mundo del espectáculo y todo venía tranquilo hasta que llegó el tema de Flor Vigna y Luciano Castro.

“Luciano Castro es una de las personas que más me maltrató en notas, nunca lo voy a olvidar”, confesó la periodista y luego de dio detalles del mal momento que pasó con él.

“Me dijo 'Ay no, pregúntame de mi trabajo como actor, no me preguntes esas pavadas de chimentos'. Yo le dije 'bueno pero a la gente le importa con quien estás saliendo, yo tengo que preguntar todo'. 'Bueno pero ese tipo de periodismo que vos haces a mi no me gusta'”, recordó Roxy.