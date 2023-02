El calvario de los padres que fueron acusados de matar a su beba: "Nos pegaron entre 20 y no pudimos despedir a mi hija"

"Cuando llegué al calabozo, a las dos horas prenden la televisión y lo único que me acuerdo es que una piba parada en una de las camas me metió una patada en la cara, eran como alrededor de 15, 20 pibas pegándome", afirmó la mujer en diálogo en Radio Con Vos.

El dramático relato de los padres por no poder despedir a su beba de 21 días

hospital balestrini.webp La beba llegó al hospital Balestrini de La Matanza con muerte cerebral. (Foto: Archivo)

Por otra parte, la mujer lamentó no haberse podido despedir de su hija de 21 días, quien después se determinó que ingresó con un paro cardiorrespiratorio al Hospital Alberto Balestrini y que falleció en la tarde del martes por una falla multiorgánica.

"No pudimos despedirla, darle el último beso como padres, no pudimos estar con ella", dijo con mucho dolor.

Gabriel también puso en palabras todo el "terror" que padeció con maltrato físico, verbal y mental durante los cincos días que estuvo preso, acusado de haber matado a su hija recién nacida.

"Me golpearon cuando me sacaron las huellas, estando con los reclusos, cosa que me tenían que dejar aislado. Me decían barbaridades de cosas de mi hija y yo no podía hacer nada porque estaba esposado, un calvario", reconoció.

Además, contó que el personal policial se negó a darle agua, pese a que había estado dos días sin tomar líquido, en medio de insultos y golpes en la cara.

"No me daban agua, no me asistían, pedía por favor agua porque estaba mal, deshidratado, me bajaba la presión y me decían que no me merecía nada y que no siga jodiendo porque me iban a cagar a palos", concluyó.

¿Por qué fueron detenidos los padres?

Las autoridades del Hospital Balestrini de La Matanza aseguraron que la beba había llegado al hospital con un paro cardíaco y que, pese a las maniobras de resucitación cardiopulmonar y tras quedar internada en terapia intensiva, falleció a las pocas horas.

En ese marco, los responsables del área de pediatría y de neonatología denunciaron que la chiquita presentaba lesiones compatibles con un abuso sexual.

De esta manera, se dio intervención a la funcionaria Silvana Breggia, a cargo de la Fiscalía Especializada en Conflictos Derivados de la Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de La Matanza, quien dispuso la aprehensión de los padres de Alison.