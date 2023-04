El devastador testimonio de la viuda del colectivero asesinado en La Matanza: "Me sacaron las ganas de vivir"

La mujer dijo que la invaden sentimientos de "dolor, angustia y mucha tristeza" y que "lo único que puedo pedir ahora es justicia, que paguen lo que tienen que pagar", aseguró.

La viuda recordó que su esposo "ya quería jubilarse" y que sólo estaban esperando "la contestación de la ANSES" para luego dedicarse a sus nuevo "proyectos", que eran "un montón".

colectivero.jpg El colectivero Daniel Barrientos murió de un disparo en el pecho durante las primeras horas del lunes.

"Queríamos viajar, comprar nuestra casa. Vivir lo que nos quedaba, poner un negocio. Teníamos el proyecto de irnos de Buenos Aires. Está muy complicado todo. No pudimos", indicó Andrea.

Según la mujer, Daniel, de 65 años, "últimamente ya no quería ir a trabajar". Según sus palabras, él "quería disfrutar de la vida y de la familia".

"Siempre me mandaba mensajes cuando llegaba. Hoy justamente fue lo mismo. Le dije que me llame cuando llegue para que no use el celular cuando iba manejando. Y no me contestó más", relató emocionada.

"Le mandé un par de mensajes y ya no me respondió. Todos los recorridos él me iba diciendo", recordó Andrea.

Y agregó: "Me enteré por gente de la empresa que lo habían matado".

Al brindar detalles sobre el trabajo de su marido, la mujer aseguró: “Todos los recorridos que hacía eran muy peligrosos. Su colectivo no tenía cámara de seguridad”, indicó, en relación a uno de los reclamos.

“Él adoraba su profesión. Yo tenía miedo de que le pase algo”, confesó la mujer.

La viuda del colectivero contó que no la dejan entrar al velorio

mataron-un-colectivero-un-tiro-el-pecho-virrey-del-pino-le-faltaba-un-mes-jubilarsejpg.webp

"No puedo entrar, no me deja su hija y su mamá. Yo convivía con él, fui la última persona que estuvo con él. ¿Por qué no me dejan estar con él? Un minuto pido para poder despedirlo", pidió entre lágrimas Andrea, la viuda de Barrientos.

En declaraciones radiales, la mujer insistió: "Sólo eso pido, poder entrar y poder verlo un minuto aunque sea, de todo lo demás ya hablé y no quiero hablar más. No entiendo qué pasa. Solamente salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie".

"Sé lo que era como marido y como pareja. Él hubiese querido que yo estuviese ahí en este momento", agregó Andrea en medio del llanto.

El velatorio comenzó después de las 20 de este lunes y la sala funeraria Nuestra Señora del Valle de Gregorio de Laferrere empezó a llenarse con sus seres queridos.

Uno de los presentes fue Jorge, un compañero de la víctima que contó que estuvo con Barrientos antes que arrancara con su recorrido habitual. "Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda", señaló.

"Cuando me enteré de la noticia no podía salir a trabajar", aseguró el colectivero. Otro de los colegas que fue a la cochería dijo que "los choferes estamos muy expuestos en la calle", en una clara muestra de disconformidad con los hechos de inseguridad a los que se enfrentan.