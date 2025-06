La pista clave que podría revelar dónde está Nahir: una llamada, un pedido y el silencio

El último contacto de Nahir: un mensaje y un pedido sospechoso

El domingo, Busto recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su hija, en el que supuestamente Nahir aseguraba estar bien y no pasar hambre ni frío. Al intentar hablar por teléfono, su mamá escuchó la voz de un hombre tras un pedido de 10 mil pesos, lo que encendió las alertas sobre un posible caso de retención o extorsión.

“Le pedí que me mande su ubicación, seguía en línea, pero después solo me escribió ‘esperá, má’ y no supe más”, dijo la mujer a TN. Desde entonces, el celular no volvió a tener actividad y no se registraron más comunicaciones.

Cómo es Nahir y qué vestía al momento de desaparecer

El Ministerio Público Fiscal difundió una descripción detallada para facilitar su identificación:

Contextura delgada, 1,45 m de altura

Cabello colorado largo hasta los hombros

Tez blanca y ojos marrones

Tatuaje con el nombre “Jorge” en el antebrazo

Tatuaje tribal sobre el ombligo

Piercing en la nariz

Vestía un jean azul oscuro, suéter rosa claro con negro, campera marrón oscuro y zapatillas blancas

Dónde aportar información

Cualquier persona que pueda brindar información sobre Nahir Pino debe comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono 03541-428181 (internos 55801/2/4) o con la comisaría o fiscalía más cercana.

La colaboración ciudadana es clave para avanzar en esta causa y garantizar la integridad de la adolescente.