La versión más oscura sobre Mauro Icardi: Wanda Nara lo acusó de una cruel acción con un perro familiar

"Ay, dejate de joder, Santi. Estas cosas son las que dicen del entorno de Wanda para hacer quedar mal a Mauro. Mirá si un tipo va a decirle a las hijas que les va a tirar a los perros", opinó molesta Yanina Latorre desde el estudio.

Luego, el cronista agregó: "Wanda me acaba de decir lo siguiente, me autorizó a contar en on, que cuando murió uno de los perros que ellos tienen en familia, un weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla y las nenas y Mauro lo vieron".

Yanina, furiosa, le respondió: "Wanda cuando se las ve negras inventa estas cosas. Y en el medio hay criaturas que sufren".

Wanda Nara recibió una dura noticia contra sus hijas en plena batalla con Mauro Icardi

Cuando la durísima guerra, tanto mediática como judicial, entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando y sumando nuevos capítulos en lo que a su separación se refiere, en las últimas horas se conoció un dato no menor que, sin duda, a la rubia le cayó como un balde de agua fría.

Si bien Wanda sigue de gira por Europa, ahora en Ibiza, lo cierto es que hace unos días presentó una demanda con Mauro por incumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente a sus dos hijas -Francesca e Isabella-, uno de los conflictos fundamentales en la separación de la pareja. Pero lo que menos se iba a imaginar era que en realidad Icardi tendría todas las de ganar, al menos en ese aspecto.

Así, este lunes fue Yanina Latorre quien reveló en SQP (América TV) un dato que Wanda nunca esperó, ya que en todo momento dio a entender que iba ganándole la batalla al futbolista. Pero tal parece que no es así.

“Wanda está perdiendo casilleros”, comentó la conductora e inmediatamente argumentó sus palabras. "En septiembre del año pasado salió la separación, cuando todavía estaba Ana Rosenfeld. Ellas piden alimentos por el 5% y el juez le dio 3%, pero eso se llama ‘alimentos provisorios’. Tenés seis meses para meter la demanda y pedir los alimentos definitivos. Ahí puede ser más, menos o demás, porque ahí no liquidás gastos de los menores”, detalló.

Al tiempo que continuó: "Él no pagó nunca nada, olvidate. Pagó 10 mil euros y no pagó más. Wanda está diciendo que no lo van a dejar entrar al país, porque está como deudor moroso… pero en estos seis meses que ya pasaron desde que salieron los alimentos provisorios del 3% que serían 50 mil euros por mes, a chequear porque hay quienes dicen que Mauro gana 600 lucas y otros que gana 100, nunca Wanda metió la demanda".

En ese momento, la comunicadora dio detalles del astuto pedido de las abogadas de Icardi. “Se pidió que se den decaídos los alimentos provisorios… porque al no meter demanda, ¿qué hizo Mauro? Vivo, las abogadas piden eso y ahora hay que volver todo a foja cero”, explicó Yanina.

“Ahora hay que volver a hacer la mediación, volver a pedir alimentos provisorios y después ver si es moroso o no. Obviamente que la deuda continúa, pero como hay grises ahora se tiene que hacer todo de vuelta”, sentenció entonces Latorre dejando así al descubierto este llamativo y crucial descuido legal de la mayor de la Nara que claramente la complica en el feroz enfrentamiento que libra contra su ex.