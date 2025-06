Wanda Nara aclaró si tuvo un romance con Hakimi, el jugador del PSG: "Estoy..."

"¿Estuviste o no estuviste con Hakimi?", le preguntó el conductor Ángel de Brito. "No", expresó la rubia entre risas y agregó: "Me río porque todos los días sale una persona nueva, y hay un montón de nombres".

Luego, le consultaron quién la invitó a la final de la Champions League y ella respondió: "Tengo una muy buena relación con la gente del PSG".

Acto seguido, una de las angelitas quiso saber si le gustaba alguien. "Estoy disfrutando la soltería", sostuvo la cantante de Bad Bitch. Y aclaró: "No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar".

Inmediatamente, De Brito le preguntó: "¿Con Keita (Baldé) estuviste después o antes que aparezca la China (Suárez) en la vida de Mauro?". "Están las fechas en las cámaras, fue después", afirmó la hermana de Zaira Nara.

Ahí, Yanina Latorre remarcó que el futbolista senegalés estaba casado en ese momento y Wanda se defendió: "Estaban viviendo en diferentes países".

Apareció una fuerte foto de Wanda Nara y Keita Baldé que se mostró en la audiencia de divorcio con Icardi

Tras el encuentro entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Milán como parte de la audiencia para avanzar con el proceso de divorcio, apareció en las últimas horas una foto de la mediática a los besos con Keita Baldé, el excompañero del futbolista en el Inter.

Gustavo Méndez mostró en La Posta, una imagen del video que Icardi habría presentado en los tribunales como prueba de la infidelidad de Wanda con Baldé.

En la foto se ve a una mujer, que sería la empresaria, de espaldas y a un hombre, con las características del futbolista, frente a ella, con sus rostros muy cerca.

La imagen parece una captura de un video de una cámara de seguridad. Según Méndez, esas imágenes son en Italia cuando Wanda Nara aun seguía casada con Icardi. "Presentó pruebas de tres amantes, Federico Fazio, Keita Baldé y Elián Valenzuela", indicó el periodista.

"Presentó seis videos y los habrían pasado todos. Él manejaba las cámaras de las casas", sumó luego. Además, dijo que este material es con el que Mauro Icardi habría amenazado a Wanda Nara, razón por la que ella decidió ponerle una medida cautelar para que no los haga públicos.

Por último, comentó: "Este video es previo a octubre de 2021". Eso quiere decir que la infidelidad de Wanda habría sido previa al inicio del famoso "Wandagate".