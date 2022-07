El padre de la familia asesinada en Florida había sido denunciado por maltrato por su hijastra

La chica contó en la comisaría que hacía siete años padecía maltratos por parte de su padrastro y que cuando ella tenía 14 fue la primera vez que la golpeó por verse con un amigo.

Qué pasó con la denuncia

Respecto a lo sucedió el día de la denuncia, relató que su padrastro la llamó para que regresara a la casa porque había salido sin permiso y cuando se estaba bañando, Cáceres entró al baño y le dijo que tenía “20 minutos para bajar y estar en el salón seca y con una sonrisa” para “arreglar las cosas” o que si no se vaya de la casa.

La adolescente contó que preparó una mochila y cuando estaba saliendo de la vivienda, Cáceres la tomó de los cabellos, la metió en la casa y le dijo “vos no te vas a ningún lado, tenés que empezar a comportarte”.

Contó que le sacó la mochila, le rompió la ropa que llevaba y cuando ella insultó a su madre y a su hermanito, su padrastro la golpeó en la cabeza con la mano abierta y la arrastró hacia un patio.

La situación hizo que llegara la Policía a la propiedad y así fue como la chica hizo la denuncia.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que la causa no avanzó penalmente porque no se constataron lesiones en la víctima, pero que sí se impulsó una intervención asistencial con actuación de organismos de protección de la niñez y asistencia a la víctima, que derivaron en una “medida de abrigo” que consistió en que la adolescente se fuera a vivir con un tío, hermano de su madre.

“Había un claro conflicto de convivencia entre la adolescente, su madre y el padrastro, con algunas cuestiones privadas de la chica que no se revelan por resguardo, pero esa situación no dio pautas de alarma para lo que se descubrió hoy en la casa de la familia. La chica no hizo referencia a que hubiera violencia hacia su madre y su hermanito. Solo su conflicto”, dijo a Télam una fuente judicial vinculada a esa denuncia.