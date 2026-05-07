Así fue el dramático asesinato de una mujer al defender a su hija de ocho años de una brutal agresión

69fcf949ccca6 La víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres y el acusado como Esteban Lorenzo Amarilla.

Fuentes del caso indicaron que la mujer recibió dos puñaladas y golpes en distintas partes del cuerpo. En medio del horror, la nena logró escapar de la casa bajo la lluvia y salió a pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911.

Cuando efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas llegaron al lugar encontraron a Yolanda Cáceres muerta dentro de la vivienda, con un profundo corte en el cuello y heridas en la cabeza.

El acusado sigue prófugo

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género.

La fiscal Lorena Carpovich ordenó peritajes en la escena del crimen y dispuso un operativo para intentar localizar al sospechoso, quien escapó tras el ataque.

Amarilla, que trabaja en la construcción y vive a pocas cuadras de la casa de la víctima, continúa prófugo. En su búsqueda participan efectivos de la Policía Bonaerense y el Grupo Táctico Operativo.

El pedido de justicia de vecinos y familiares

Mientras avanza la investigación, el caso generó una profunda conmoción en el barrio y en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes reclamando justicia.

“¿Cómo le explicás a una nena de 8 años que no va a volver a ver a su mamá?”, escribió una vecina en Facebook. Otra publicación expresó: “Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija”.

En la puerta de la vivienda donde ocurrió el crimen, vecinos dejaron flores y colgaron carteles para pedir la detención inmediata del acusado.