En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Asesinato
Mujer
Los Polvorines

Así fue el dramático asesinato de una mujer al defender a su hija de ocho años de una brutal agresión

El principal sospechoso, un vecino de la familia, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía. La víctima, de 52 años, fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres.

Carteles pidiendo justicia en la entrada a la vivienda de Los Polvorines donde ocurrió el crimen. 

Carteles pidiendo justicia en la entrada a la vivienda de Los Polvorines donde ocurrió el crimen. 

Una mujer de 52 años fue asesinada en la localidad bonaerense de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, cuando intentó defender a su hija de 8 años de un presunto abuso sexual dentro de su propia casa. El principal sospechoso, un vecino de la familia, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Leé también Crimen en Burzaco: creían que un policía se había suicidado pero una cámara cambió todo
Creían que se había suicidado pero una cámara cambió todo. 

La víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres. De acuerdo con la investigación, el acusado, Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, habría ingresado durante la madrugada por una ventana de la vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100.

Según consta en el expediente, la menor declaró que estaba durmiendo cuando el agresor, a quien reconoció como amigo de su madre, comenzó a manosearla.

Al advertir lo que ocurría, Yolanda intervino para proteger a su hija y enfrentó al atacante. En ese momento, el sospechoso la atacó brutalmente y le provocó heridas mortales con un arma blanca.

69fcf949ccca6
La víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres y el acusado como Esteban Lorenzo Amarilla.

La víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres y el acusado como Esteban Lorenzo Amarilla.

Fuentes del caso indicaron que la mujer recibió dos puñaladas y golpes en distintas partes del cuerpo. En medio del horror, la nena logró escapar de la casa bajo la lluvia y salió a pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911.

Cuando efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas llegaron al lugar encontraron a Yolanda Cáceres muerta dentro de la vivienda, con un profundo corte en el cuello y heridas en la cabeza.

El acusado sigue prófugo

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género.

La fiscal Lorena Carpovich ordenó peritajes en la escena del crimen y dispuso un operativo para intentar localizar al sospechoso, quien escapó tras el ataque.

Amarilla, que trabaja en la construcción y vive a pocas cuadras de la casa de la víctima, continúa prófugo. En su búsqueda participan efectivos de la Policía Bonaerense y el Grupo Táctico Operativo.

El pedido de justicia de vecinos y familiares

Mientras avanza la investigación, el caso generó una profunda conmoción en el barrio y en las redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes reclamando justicia.

¿Cómo le explicás a una nena de 8 años que no va a volver a ver a su mamá?”, escribió una vecina en Facebook. Otra publicación expresó: “Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija”.

En la puerta de la vivienda donde ocurrió el crimen, vecinos dejaron flores y colgaron carteles para pedir la detención inmediata del acusado.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Asesinato Mujer Hija
Notas relacionadas
Crimen de Paulina Lebbos: la desgarradora reacción de Alberto Lebbos tras el nuevo fallo
El giro histórico en el crimen de Nora Dalmasso que dejó expuestos a los fiscales
Video: mató a Paula Lastiris en un cotillón por una deuda y lo detuvieron a pocas cuadras
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar