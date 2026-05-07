La dura condena que recibió el peluquero que mató a su compañero en Recoleta

69df9fbac2013 20 años de prisión por el asesinato de su compañero de trabajo, Germán Medina.

Su confesión se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente, junto con las imágenes de las cámaras de seguridad de la peluquería, que registraron toda la secuencia del ataque ocurrido dentro del local.

El estremecedor relato del dueño de la peluquería

Durante el juicio también declararon varios empleados y el propietario de la peluquería, Facundo Verdini, quien reveló que Guzmán mantenía conflictos permanentes con el resto del equipo de trabajo.

Según explicó, las discusiones estaban relacionadas con el uso de formol en tratamientos capilares, una sustancia cuestionada por sus posibles efectos tóxicos. “Nos encerró ahí porque nos quería matar a todos”, aseguró Verdini frente al tribunal al recordar la dramática noche del crimen.

La fiscalía había solicitado prisión perpetua al considerar que el hecho configuraba un homicidio agravado. Sin embargo, los jueces finalmente resolvieron condenarlo a 20 años de cárcel. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 14 de mayo.

video recoleta escape.jpg Así mató y huyó Guzmán.

Cómo fue el crimen en la peluquería de Recoleta

El asesinato ocurrió el 20 de marzo de 2024 cerca de las 20 en el local ubicado sobre la calle Beruti al 3017, en pleno barrio de Recoleta. Ese día, la peluquería ya había cerrado sus puertas al público y cuatro empleados, junto al dueño del comercio, compartían una cerveza dentro del salón.

Según la reconstrucción judicial, en medio de una discusión Guzmán sacó un arma y amenazó a todos los presentes. “Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”, habría dicho antes de disparar.

Segundos después, mató de un tiro en la cabeza a Germán Medina. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del local. Tras cometer el crimen, Guzmán escapó por una ventana y permaneció prófugo durante 70 días.

Finalmente, fue detenido en una vivienda de Paso del Rey, en el conurbano bonaerense, gracias al aporte de un testigo de identidad reservada que llamó a la línea de denuncias del Ministerio de Seguridad. La captura estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.