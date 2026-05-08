El estremecedor relato de la nena que vio morir asesinada a su mamá por defenderla.

Una madrugada de horror en una casa de Los Polvorines

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100, en el barrio Santa Elena de Los Polvorines.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la menor dormía en su habitación cuando el acusado ingresó a la casa. En un principio se creyó que había entrado por una ventana, aunque luego los investigadores determinaron que accedió por la puerta principal.

La nena declaró que conocía al sospechoso porque era amigo de su mamá. En medio de la noche, se despertó sobresaltada y descubrió que el hombre estaba desnudo junto a ella. “Me desperté y estaba desnudo acostado conmigo y me estaba tocando”, relató ante las autoridades.

Según el expediente, el agresor reaccionó cuando la menor abrió los ojos. Allí le tapó la boca para evitar que gritara y le ordenó que se vistiera. Después le dijo que debía esperar cinco minutos antes de salir de la habitación.

Asesinato en Los Polvorines

El intento desesperado de la madre por defender a su hija

Mientras todo ocurría, Yolanda Cáceres escuchó ruidos extraños y se acercó a la pieza de su hija para ver qué sucedía. Fue entonces cuando se encontró con la escena y enfrentó al atacante.

La discusión derivó en un ataque brutal. Según determinaron los investigadores, Amarilla tomó un cuchillo tipo Tramontina y le asestó dos puñaladas mortales. La víctima cayó gravemente herida en la cocina comedor de la vivienda. Presentaba profundos cortes en el cuello y lesiones en la cabeza.

Cuando la nena finalmente salió del cuarto, encontró a su mamá tirada en el piso, rodeada de sangre.

La huida de la nena en medio de la tormenta

En estado de shock y desesperación, la menor escapó por una ventana de la vivienda y salió a pedir ayuda en plena madrugada, mientras una fuerte tormenta golpeaba al conurbano bonaerense.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Policía tras ver a la nena llorando y pidiendo auxilio en la calle.

Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas llegaron a la vivienda y encontraron el cuerpo de Yolanda Cáceres. Para ese momento, el agresor ya había escapado.

Los peritos hallaron junto al cuerpo el cuchillo presuntamente utilizado en el crimen, completamente manchado con sangre.

El acusado sigue prófugo

El principal sospechoso fue identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, vecino de la familia y empleado de la construcción.

La Policía realizó allanamientos en su domicilio, ubicado a pocas cuadras de la escena del crimen, pero no logró encontrarlo.

Por estas horas, efectivos de la Bonaerense analizan cámaras de seguridad y toman testimonios para intentar reconstruir el recorrido del acusado y dar con su paradero.

La investigación quedó en manos de la UFI N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich.