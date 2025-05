El sorpresivo anuncio del papa de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada por motochorros

padre kim gomez.jpg

Finalmente, eligió comenzar su camino junto al gobierno bonaerense. “Voy a arrancar a trabajar con la provincia de Buenos Aires. No tengo ninguna bandera política, pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece”, explicó. Su idea, adelantó, es iniciar su labor desde la capital provincial y “escalar” hacia otras regiones.

Además, Gómez confirmó que aún no mantuvo contacto directo con el presidente Javier Milei, pero espera que pronto pueda reunirse con él: “Con Javier Milei todavía no me junté, ojalá que me pueda atender, es lo que estoy intentando hacer. Quiero saber si voy a tener su apoyo como había dicho”.

El caso de Kim Gómez

El asesinato de Kim causó conmoción a nivel nacional. La niña fue arrojada desde un auto robado por dos menores de 17 y 14 años, y arrastrada durante 15 cuadras mientras suplicaba que no la dejaran. Murió como consecuencia de los traumatismos severos provocados por el arrastre. Actualmente, ambos adolescentes están detenidos: el mayor con prisión preventiva y el menor alojado en un instituto, a la espera de resolución judicial.

Mientras avanza la causa, Marcos Gómez también participa activamente en el proyecto de ley que propone la baja de la edad de imputabilidad, el cual ya fue aprobado en comisiones del Congreso.

Su decisión de involucrarse en la política refleja el deseo de transformar el dolor en acción. “No quiero que haya otra Kim más”, concluyó.