Delfina Wagner denunció a Alfa por hostigamiento y amenazas: "Ya no más"

elejercitodelam alfa delfina.jpg

“Walter le mandaba mensajes a la dicente, donde a veces le refería insultos o degradaba su persona”, se puede leer en la copia del documento que publicó la cuenta del ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito.

Además, Wagner hizo un descargo en su cuenta de X y expresó: "Mi mensaje es para todas las chicas, no se dejen nunca maltratar, basurear ni humillar por nadie y si alguien las hostiga, denuncien y expongan todo”.

"El mundo está lleno de tipos como Alfa que se piensan que se las saben todas por ser conocidos, por tener el trabajo que tienen, por haber salido seis meses en un programa o por lo que fuere”, siguió.

“Si se para adelante de la puerta cuando te querés ir, es violencia. Si frustra tus oportunidades laborales por inseguridades suyas, es violencia. Si te trata de loca cuando le reclamás algo con pruebas, es violencia”, sostuvo.

Por último, cerró: “Todas esas situaciones tuve que vivir con este sujeto y me las callé durante mucho tiempo, pero ya no más. Gracias a todos por el apoyo, el cariño y el respeto ante lo que me tocó vivir. Que todo el mundo sepa la basura que es Walter 'Alfa' Santiago”.

delfina wagner x alfa.jpg

El hiriente agravio de Alfa que enfureció a Mimi Alvarado: "Lo veo y le reviento la cara"

En medio del revuelo que generó la foto íntima de ella que vio su compañero del Cantando 2024, Esteban Merdeni, Mimi Alvarado explotó de bronca contra Walter Alfa Santiago.

La pareja del Tirri se enteró de un comentario agresivo del ex GH contra ella en una transmisión en vivo de Instagram de Camila Lattanzio y en charla con PrimiciasYa manifestó todo su malestar contra Alfa, quien la trató públicamente de "trola".

"Me pareció un irrespetuoso total, es un señor grande que me tiró onda varias veces en eventos. Jamás le di bola en mi vida", comenzó la dominicana.

"Un desubicado total. Yo puedo joder en el piso y aportando show que me divierto pero yo nunca doy pie a que me digan trola. Las veces que fui duras con mujeres sí me hicieron cosas y no me detracto de nada de lo que dije", continuó indignada.

Y remarcó: "La sociedad va cambiando y me parece un atraso muy grande cuando este señor me dice trola en un comentario de un vivo que hizo Cami. Le voy a parar el carro si lo veo y obviamente Luciano, que es un tipo muy tranquilo pero cuando se meten conmigo se vuelve un demonio".

"Solamente una persona que consuma algo puede decir así de una mujer que ni siquiera conoce. Se nota lo nuevito que son y no se saben manejar en los medios y tiran cualquier cosa por tirar", expuso Mimi Alvarado.

Mimi Alvarado

Y remarcó: "Alfa encima tiene el tupé de ir al piso del Cantando y me dice Mimi trola. Está loco ese viejo, le doy dos cachetadas como se la merece, ese hombre ridículo".

"No da que un viejo loco, decrépito, verde le dice a una mujer trola. Me parece muy desubicado y sin conocerme. Hace 18 años que yo estoy de novia con Luciano, el primo hermano del tipo que le dio trabajo. Está loco este viejo, ni me conoce. Vamos a ubicarnos. Luciano está re caliente", siguió muy enojada Mimi Alvarado.

"¿Qué hace de la nada metiéndose conmigo? Si yo nunca crucé palabras con él solamente los vi dos veces en eventos así tirándose borracho como un loco. Jamás pensé que llegaría a tanto", reveló con mucha bronca.

"Incluso en el certamen había buena onda y que me diga trola ese viejo, te juro que lo veo y le reviento la cara. No va que diga eso: decirle trola a una mujer de la nada, deja mucho que decir de él. Imaginate cómo trataría a las mujeres con la que está, como basura", concluyó furiosa contra el agravio de Alfa.