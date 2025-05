Cruces y sospechas por el crimen de Paloma y Josué: habló la niñera de la joven

Margarita primero se refirió a las declaraciones de familiares de Josué que dijeron que el chico pasaba por la casa de la señora para visitar a Paloma. "Este joven era tan introvertido, solamente pasaba por la vereda de mi casa y me saludaba. Yo soy vecina de Paloma", negó esas versiones y afirmó que los dos adolescentes tenían una "relación de amistad".

crimen-paloma-y-josue-florencio-varela1png.webp La niñera de Paloma visitó el estudio de A24 para negar las acusaciones de la familia de Josué. (Foto: archivo).

"Nunca los vi de la mano, solamente que iban juntos y volvían juntos del colegio", afirmó la mujer. Sobre la relación entre los jóvenes, señaló que "desde el año pasado, a mitad de año, lo vi pasar y esperaba en el árbol, buscaba a Paloma y se iban juntos".

Margarita ,que explicó que es "íntima amiga" de Alicia, madre de Paloma, remarcó que intentó darle el pésame a la familia de Josué pero no pudo: "Cuando fui a darle el pésame no estaban".

Además, negó que su hija Estefanía de 28 años haya dicho que vio a Paloma y Josué en una estación de trenes, lejos de donde fueron hallados, algo que la familia del adolescente remarcó como sospechoso al ser un lugar alejado del que fueron hallados los cuerpos de los jóvenes: "Nada que ver. Mis hijas son de su casa, no salió en ninguna estación, nunca declaró", señaló.

La mujer señaló que Paloma fue al campo donde fueron encontrado los cuerpos "porque él le había comentado" y remarcó que esa zona "es muy fea".

Respecto a las declaraciones de la familia de Josué, advirtió: "Dicen cosas de mi familia que no me gustan" y sobre una supuesta sospecha sobre su hijo y la relación con un hermano de Paloma, remarcó: "Si hablan de mi hijo tienen que tener pruebas, no pueden hablar por hablar".

"Nosotros como hijos de dios confiamos más en dios, dios va a sacar todo a la luz, todos tenemos fe", remarcó Margarita quien es evangélica como la familia de Paloma.

Sobre las versiones que aportaron los familiares de Josué de que el padre de Paloma se puso a hacer empanadas cuando los adolescentes se encontraban desaparecidos, Margarita señaló sobre el padre de la joven: "Él está a cargo de su madre, se olvidaron de llevarle hasta la comida a la abuela. Eso lo hizo después de que vino de la comisaría". observó.

El caso de Paloma y Josué

Paloma y Josué desaparecieron a finales de enero, cuando iban presuntamente al gimnasio. Dos días después, sus cuerpos fueron hallados en un predio abandonado. La autopsia reveló que ambos murieron por traumatismos encefalocraneales graves con fracturas de cráneo. En el caso de Paloma, la causa fue una “lesión cerebral”, mientras que Josué falleció por una “hemorragia cerebral”.

Por el hecho no hay detenidos y la causa se sigue investigando por el juez de Garantías N°8 de Florencio Varela, en donde se mantienen varias hipótesis.