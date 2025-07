Hallan asesinada a Flora Moyano con un mensaje macabro escrito en su cuerpo

Los detalles que emergen del caso son aún más macabros. Según trascendió en el portal MDZ Online, el asesino habría dejado un mensaje escrito en el cuerpo de la víctima, con una frase cargada de violencia machista y posesiva: “Ahora no c... con nadie más”. La frase, que no ha sido desmentida por fuentes oficiales, refuerza la hipótesis de un crimen por motivos de género, producto de una relación de control y celos extremos.