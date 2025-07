Los mensajes de los famosos por la muerte de Locomotora Oliveras

laurita fernandez locomotora

Otro de los famosos que le dedicó un posteo a la Locomotora fue L-Gante. El cantante de cumbia 420 publicó en sus redes sociales una foto en blanco y negro de ella y escribió: "Que en paz descanses".

l gante locomotora

Martín Rechimuzzi, por su parte, manifestó en sus redes: "Mi conexión con ella siempre fue desde el respeto, reconociéndola como un ícono queer. Nos diferenciábamos en algunas formas de ver la política, pero era innegable su amor por la vida, su deseo de inspirar a los demás y sus ganas de compartir risas. Gracias, Ale, por tu amistad".

rechimuzzi locomotora

Guido Süller fue otro de los famosos que despidió a la boxeadora. “No puede ser tan injusta la vida”, escribió el mediático sobre una foto de Alejandra que publicó en Instagram. “Nunca te voy a olvidar, guerrera de la vida. Lloro porque te amo. Tan buena persona has sido conmigo y con todos. Todo es muy injusto”, agregó Süller en otra historia.

guido suller locomotora 1

guido suller locomotora 2

En tanto, figuras como Pampita y Sabrina Rojas compartieron videos de la Locomotora. Carolina Ardohain posteó una entrevista que le hizo Alejandro Fantino en donde la mujer afirmaba: “Hay gente que en este momento está muriéndose en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Ale, vos estás vivo, estás sano, estás bien y la gente no valora nada. La gente piensa que la plata es lo más importante y qué equivocados que están. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para mierda. La plata no te la ponen en el cajón. Mañana no estás, hoy estás. Disfrutá lo que estás haciendo ahora que estás respirando”.

Por su parte, la conductora de Pasó en América (América TV) subió uno de los clips más virales de la Locomotora. En ese video, la exdeportista arengaba: "Movete, movete, mi amor. Cuando te sientas vencida, salí afuera y respirá. Cuando sientas angustia, cuando sientas dolor en el pecho, cuando sientas que no podés más, salí afuera. Conectate con la vida. Respirá, movete, empezá a cuidarte, a valorarte. El movimiento es vida. No te olvides de vos, no te olvides que podés y no te olvides de ser feliz".

Qué dijeron los médicos sobre la causa de la muerte de Locomotora Oliveras

Los médicos del Hospital Cullen de Santa Fe ofrecieron una conferencia de prensa para explicar qué fue lo que provocó el fallecimiento de Alejandra "Locomotora" Oliveras. La exboxeadora se encontraba internada en ese centro de salud tras haber sufrido un accidente cerebrovascular, y los profesionales brindaron detalles sobre su estado y el momento exacto de su muerte.

Al ser consultados por los medios sobre el desenlace, los especialistas indicaron que se trataba de “una de las posibilidades” dentro del cuadro clínico que presentaba Oliveras. “Este tipo de pacientes, que siempre son pacientes críticos”, explicaron, “siempre se mantienen una de las posibilidades que surjan este tipo de situaciones”. También recordaron el parte médico positivo que habían emitido más temprano: “Ella venía teniendo una evolución clínica estable, pero siempre estos pacientes pueden hacer complicaciones. Desde un inicio a la familia le fuimos bien claros de cuáles son las complicaciones que pueden hacer en la evolución”.

En cuanto a la causa concreta del fallecimiento, que ocurrió a las 16 horas, los médicos detallaron: “Hizo un evento súbito, de shock y hipoxemia refractaria”. Y ampliaron: “Se iniciaron las medidas de tratamiento, concomitantemente se hicieron estudios ecográficos que evidenciaron signos indirectos pero muy objetivos de embolia pulmonar masiva y a pesar de todo el tratamiento evoluciona en forma refractaria con un evento de paro cardiorrespiratorio”.

Sobre la posibilidad de que la desconexión del respirador artificial -retirado recientemente- haya influido en el desenlace, los médicos lo descartaron categóricamente. “Esto es como consecuencia de un evento de embolia de pulmón”, afirmaron. “Incluso se pudo constatar una trombosis venosa en extremidades inferiores dentro del escaneo que se hizo del chequeo ecográfico vascular de ella y los signos ecocardiográficos eran sugestivos de un evento de embolia pulmonar masiva”.

Los profesionales también explicaron la complejidad del cuadro que enfrentaba Oliveras desde su ingreso. “Evidentemente, ella muy probablemente puede haber tenido un estado protrombótico porque ella primero ingresa con un evento de ACV isquémico con una obstrucción carótida derecha completa y que en 14 días haga un evento trombótico, en este caso venoso, del grado y la magnitud que hizo, que a pesar de que se hicieron todas las maniobras y el tratamiento que está indicado en estos casos, lleva a la muerte”, subrayaron.

Y concluyeron: “Probablemente haya tenido un estado trombótico que favorezca tanto a trombosis arteriales como venosas”.