Joven de 22 años se quitó la vida en el sur argentino cuando intentaba "cambiar su vida": "¡Me lo van a tirar en una fosa!"

Asimismo, sostuvo que hasta el día de hoy no le dieron información sobre el cuerpo y todavía no le dieron el acta de defunción que ella necesita para hacer los trámites.

"Yo tengo 7 hijos, soy sola. Yo no tengo ni para comer y para traerlo acá me quieren cobrar más de 700 mil pesos. Fui a golpear puertas a todos lados, y me mandaron de acá para allá, pero nadie me ayudó", dijo angustiada y agregó: "A mi hermano que esta ahí en Rio Gallegos tratando de hacer los trámites, lo trataron de indio y le dijeron que no le van a dar un cajón a un norteño y que mi hijo para ellos no existe, es un NN".

Silvina relató que aquí en Salta le cerraron la puerta de todos lados, los días pasan y sólo le dieron 7 días para reclamar el cuerpo de su hijo. "Me lo van a tirar a una fosa", lamentó.